Body shaming? No grazie. Con questa espressione si intendono tutti quei comportamenti, frasi o altro che punta a mettere in ridicolo e offendere le persone per il loro aspetto fisico. Spesso evidenziandone i naturali difetti fisici. Oggetto del dileggio può essere una qualsiasi caratteristica fisica che l’autore dell’offesa non considera in linea con i rigidi canoni estetici imposti dalla società in cui vive. Negli ultimi tempi sono state numerose le donne dello spettacolo, attrici, modelle e vip in genere bersaglio di body shaming.

E tra queste c'è anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Poco tempo fa, dopo aver postato una foto con look primaverile e scarpe con tacco e lacci alle caviglie, sono piovuti commenti di questo genere: "I salsicciotti alle caviglie, anche se magre non stanno bene" e "Allenta i lacci alla caviglia che ti fermano il sangue". Oppure "Le caviglie sembrano due salsicce" e "Slegati quei lacci che le gambe stanno andando in cancrena".















In uno degli ultimi post su Instagram Valentina Ferragni si è mostrata in bikini e ha inviato un messaggio chiarissimo: "Ricordate sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili. La gente giudica i nostri corpi e vede difetti ovunque; io guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Senza filtri, senza ritocchi, solo io. E lo amo". In diverse occasioni Valentina è stata attaccata per le sue forme considerate troppo morbide.















Il post di Valentina Ferragni, un inno contro la pessima pratica del body shaming, ha raccolto in pochissimo tempo quasi mezzo milione di mi piace. Tantissimi i commenti di approvazione come "Bel messaggio, amore mio" e "Bellissima", quest'ultimo firmato dalla sorella Chiara. Che non si è limitata a questo, ma ha dedicato una propria story alla foto di Valentina in bikini con le parole "Ti amo moltissimo".









Ormai è assodato che proporre modelli di bellezza irrealistici e spessissimo ‘truccati’ con filtri e ritocchi di vario genere ha effetti importanti sulla psiche di giovani e non solo. Soprattutto sulle personalità più fragili. E dunque ben vengano messaggi come quello di Valentina Ferragni che, tra l’altro, è anche affetta da una insulino-resistenza che la costringe a tenere d’occhio costantemente il suo peso. Ma la 28enne ha capito il segreto della felicità: accettarsi e piacersi per come si è, non per come qualcuno ci vorrebbe.

