Mentre sua moglie raccoglie l’ennesimo successo lui ne lancia un altro. Sono i Ferragnez, gente, non ne sbagliano una manco volendo. Chiara Ferragni ha appena festeggiato con i suoi follower il triplo platino conquistato con il singolo “Non mi basti più” firmato in tandem con Baby K. E Fedez, tanto per non restare tropo indietro, ha appena lanciato una nuova linea di smalti per unghie.

Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram che ricorda moltissimo le pubblicità anni ’90, con lui che mostra le unghie smaltate e dei ragazzi sul divano che urlano di stupore. I nuovi smalti dai colori super fluo si chiamano “NooN by Fedez” e il lancio è stato così ‘potente’ che in appena due minuti il sito di vendita è andato in tilt a causa dell’elevato numero di accessi. Lo spot è stato realizzato con Luis Sal. Ma se da un lato gli smalti vanno già a ruba, dall’altro c’è qualcuno che non gradisce. Anzi, disapprova apertamente. (Continua a leggere dopo la foto)















Stiamo parlando di Laura Laviano, assessore leghista allo Sviluppo economico del comune di Macerata che, alla vista dello smalto promosso da Fedez ha esclamato: “Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa… anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le p***e le hanno perse?”. Il cantante non ha risposto subito al commento, ma ha scritto: “Facciamo un gioco? Indovina il partito”. (Continua a leggere dopo la foto)















Fedez ha poi continuato ironicamente a prendersi gioco del partito di cui fa parte Laura Laviano, ovvero la Lega, citandone un altro esponente: “Avete vinto un poster di Pillon che fa il culturista”. Pillon era stato recentemente preso di mira da Fedez per la sua contrarietà al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Il cantante infatti si batte da tempo contro ogni forma di discriminazione di genere. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez ha risposto successivamente a Laura Laviano con una serie di storie commentando: “È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa. Non capisco cosa li mandi in tilt di un semplice smalto, guardatelo è fantastico”. E, con l’occasione ha mostrato di nuovo lo smalto sulle proprie unghie. Mettendo in risalto stavolta il dito medio. Ovviamente con tanto di smalto eh.

“Così in primo piano? Orrore!”. Fedez e Baby Vittoria: lei bellissima, ma tutti fissi su quel particolare