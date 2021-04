Una notizia bomba è stata sganciata in queste ore e riguarda l’ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’, Akash Kumar. Decisamente a sorpresa è stato beccato in strada con la sua nuova fidanzata, che non è affatto un volto sconosciuto. Anzi, di lei si stava parlando con insistenza proprio in questi giorni perché si era lasciata con la dolce metà famosa. Una coppia clamorosa, che ha lasciato tutti di stucco. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vederli infatti mano nella mano in strada.

E c'è anche di più, perché a certificare il fatto che siano ormai legati sentimentalmente è stato un bacio ripreso da un filmato. Inoltre, i due si abbracciano amorevolmente e si fanno delle coccole a vicenda. A riportare la notizia è stato il portale 'Whoopsee'. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo profilo Instagram un frame dell'accaduto. Un colpaccio da parte del sito, che è stato in grado di scoprire in anteprima una coppia pazzesca, che farà riempire tutti i giornali.















Akash Kumar e la bellissima ragazza, anche lei ovviamente conosciuta nel mondo dello spettacolo, si sono baciati mentre passeggiavano nella città di Milano. Lei, dopo aver lasciato la sua terra di origine, ovvero la Campania, ha voluto trasferirsi in Lombardia per avere maggiori possibilità lavorative. Si sono anche recati all'interno di un bar per bere qualcosa. Entrambi hanno indossato dei jeans. Tutto tace dai diretti interessati, ma è davvero impossibile poter smentire una notizia del genere.















L'ex protagonista del reality show condotto da Ilary Blasi si è dunque unito ad Antonella Fiordelisi, che si è lasciata da poco con l'ex Francesco Chiofalo. Sotto il post di Porro su Instagram, i follower si sono scatenati: "Giusto per andare sui giornali, assurdo", "Mamma mia che disastro", "Ah, ecco perché ha lasciato Chiofalo", "Ma la sta baciando solo sulla guancia, non è naturale". Dunque, la maggioranza degli utenti non crede moltissimo a questa relazione ed è apparsa infastidita.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi aveva ricevuto questa domanda: “Ti sei lasciata?” e l’ex tentatrice aveva risposto: “Ma ragazzi penso che certe cose si capiscono e basta!”. E la conferma arriverebbe anche da parte di Chiofalo che proprio su Instagram aveva scritto: “Ci siamo lasciati” e questa sarebbe la rottura definitiva: “L’amore è finito”, aggiungendo: “Quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza”.

