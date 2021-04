Chiara Ferragni, ancora tu. L’influencer più famosa d’Italia, da poco diventata nuovamente mamma, ne ha combinata un’altra delle sue. La blogger e imprenditrice, moglie del cantante Fedez e mamma di Leone e Vittoria che ha recentemente compiuto il primo mese di vita, è di nuovo al centro delle attenzioni mediatiche. E pazienza se c’è ancora chi fa finta di non capire e pensa che il suo successo sia solo dovuto alla ‘società dell’immagine’.

Ovviamente non è così. Chiara è una tipa in gamba, sa quello che vuole e come ottenerlo. Non si conquistano milioni di follower solo postando foto o video di gatti e cani. O peggio puntando sul trash. Dietro il suo successo ci sono un'organizzazione, una pianificazione e una gestione dei social lungimiranti ed efficaci, probabilmente perfetti. E adesso la Ferragni colpisce di nuovo, stavolta in un campo che forse in pochi potrebbero associare al suo nome.















Negli ultimi giorni tutti i suoi follower e non solo si sono concentrati sulla sua ultima gravidanza. E così tutti sono impazziti quando è nata Vittoria Lucia Ferragni. Le foto subito dopo il parto, l'incontro col fratello Leone, i video tra allattamento e singhiozzo, i regali e i vestitini firmati dalla famosa mamma. Il tutto sempre accompagnato da milioni e milioni di like e commenti. Ma c'è un altro mega successo che nelle ultime ore è stato riconosciuto a Chiara.















Ricordate il singolo di Baby K "Non mi basta più"? Ebbene Chiara Ferragni ha contribuito alla realizzazione di questa canzone che in breve tempo è diventata un autentico tormentone. E che adesso ha perfino conquistato un certificato di triplo platino. Cosa significa? Che il singolo "Non mi basta più" ha superato le 150mila vendite, considerando sia i supporti fisici che quelli digitali. Niente male!









Certo Baby K, nome d’arte di Claudia Judith Nahumnon, non è una cantante alle prime armi e di sicuro non avrebbe avuto bisogno di Chiara Ferragni per incidere l’ennesimo pezzo super. Ma l’idea di accoppiare due nomi del genere è stata vincente. E così, ancora una volta, Chiara raccoglie i frutti di un altro piccolo capolavoro. E lo mostra, con orgoglio più che giustificato, in una delle sue story su Instagram. Tra un abbraccio all’ultima arrivata di casa Ferragnez e la copertina di una rivista tutta dedicata a lei.

