Bufera totale su Natalia Paragoni. La fidanzata di Andrea Zelletta è finita al centro delle critiche per alcune sue affermazioni, proferite su Instagram nelle scorse ore. In particolare si è soffermata sulle nottate di passione con il suo fidanzato, che le hanno provocato dei problemi fisici. Queste le sue parole: “Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi. Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare”.

E poi: “Ma ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare. La colpa è di Andrea, no scherzo, le colpe sono al 50 e 50. Ci siamo un po’ divertiti in questo fine settimana. Ma ci sta dai, non posso lamentarmi, poteva andare peggio”. E ora per lei sono arrivate critiche durissime. Contro la giovane si è scagliato un volto noto della televisione nonché personaggio molto attivo sui social network. (Continua dopo la foto)















Dopo queste dichiarazioni bollenti e al limite della censura, Natalia Paragoni è stata attaccata da più fronti. Sono infatti state tantissime le persone che non hanno condiviso quelle sue esternazioni. Infatti, le hanno detto che quelle cose avrebbero dovuto rimanere private. Non c’era bisogno, secondo questa gente, di pubblicizzare così i rapporti intimi. E l’hanno accusata di essersi voluta mettere al centro dell’attenzione per far parlare di sé. Ma vediamo cosa ha detto in particolare una vip. (Continua dopo la foto)















A criticare fortemente Natalia Paragoni è stata l’opinionista Karina Cascella, che recentemente ha annunciato di non voler più recarsi nelle trasmissioni di Barbara D’Urso per intraprendere nuovi percorsi. Questo quanto riferito dalla donna: “Secondo me si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. Accuse molto gravi, alle quali al momento non sono giunte risposte da parte della giovane. Vedremo se romperà il silenzio. (Continua dopo la foto)









Karina Cascella aveva riferito su di lei alcuni giorni fa: “Io voglio tanto bene a Barbara D’Urso, è sempre stata una persona molto carina e si è comportata con me nel migliore dei modi. Non poso dire niente di male su di lei, ma mi sono stancata di vedere me in quelle vesti, che litigo in continuazione con le persone. Mi piacerebbe mostrare anche altro, o anche solo staccare un attimo. Vorrei concentrarmi sulla mia attività”.

