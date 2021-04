La giovanissima coppia vip sta facendo sognare proprio tutti. Ormai il fidanzamento è ufficiale ed è anche vicinissimo l’attesissimo grande passo. I fan sono al settimo cielo ed ogni foto che vedono di loro è commentata con parole cariche di affetto. Non tutti si aspettavano potessero durare così tanto, invece non si è trattato affatto di un amore passeggero, frutto della loro giovinezza. Le intenzioni sono più che serie e l’altare è dietro l’angolo. Per la gioia dei follower e di chi li segue da anni.

Lui ha pubblicato delle meravigliose immagini sul suo profilo social in compagnia della sua dolce metà e le parole scelte sono state meravigliose: "La mia principessa l'ha fatto accadere. La migliore festa di fidanzamento di sempre, sono così grato di condividere questi momenti speciali con te. Inoltre, possiamo parlare di quanto sei follemente bella con questo vestito? Ti amo". Tutti sciolti per questa dichiarazione d'amore, che ha colpito nel cuore i seguaci della bellissima coppia.















Sono stati innumerevoli i commenti da parte degli utenti della rete. Tra i tanti spicca un cuore di Tiziano Ferro e gli auguri di Emis Killa. Ma fan comuni hanno anche commentato: "Sembrate usciti da un cartone della Disney", "Stupendi, vi abbraccio fortissimo", "Sono così felice per voi, vi meritate solo il meglio", "Che belli che siete", "Ma possiamo parlare di quanto siete stupendi voi due insieme? Vi amo", "Siete dei ragazzi rari", "Auguri per tutto, meritate la felicità, siete bellissimi".















Questa stupenda coppia vip è quella composta da Benji Mascolo e Bella Thorne. Il cantante italiano e l'attrice americana si amano alla follia. I due hanno iniziato la relazione sentimentale nell'aprile del 2019. Qualche mese dopo, a luglio, lei ha comunque svelato di essere pansessuale. La vita di Bella non è stata affatto semplice: a 14 anni è stata violentata sessualmente e ha rivelato questo solamente nel 2018. Poi nel 2019 un hacker le ha rubato alcune foto intime dal suo cellulare.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

Bella Thorne ha donato a Benji Mascolo nei giorni scorsi un anello d’oro, tempestato di diamanti. Tra le foto, anche una in cui è Bella a stare in ginocchio e a baciare l’anello del compagno, come se avesse anche lei a sua volta rifatto la proposta al suo compagno. Il tutto è stato documentato naturalmente su Instagram, dove i due si sono immortalati a Beverly Hills, in California, entrambi vestiti di bianco.

