Racconti incredibili e spinti quelli fatti da Natalia Paragoni. La giovane si è lasciata andare a dichiarazioni bollenti, riguardanti la loro sfera intima. E lei ha anche svelato di essersi procurata dei problemi di natura fisica a causa di situazioni sopra le righe. Mai come stavolta i due si sono quindi voluti sbilanciare così tanto sull’ambito privato. I fan, quando hanno ascoltato quelle parole, sono rimasti di ghiaccio. L’ex gieffino e la sua dolce metà hanno davvero sorpreso tutti.

Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Zelletta: "Sono rimasto perplesso per alcuni video che ho visto dopo essere uscito dalla casa". Insomma dopo la fine del reality, Pretelli ha visto delle clip che non si aspettava e ci è rimasto male. In tutti i casi Pierpaolo Pretelli ha ribadito che tra lui e Zelletta non c'è stato alcun litigio: "Il gioco è finito a marzo. È solo una questione di lontananza. Lui vive a Milano e io a Roma. Non c'è stata alcuna lite e non abbiamo nessun conto in sospeso".















I due hanno quindi avuti notti di passione e Natalia in particolare ha subito un infortunio. Ha ammesso di avere un dolore molto forte sia alle spalle che alla cervicale e ha detto: "Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi. Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi l'intimità non è mancata". E poi è scesa ancora più nei particolari.















Natalia Paragoni, riferendosi alla passione sfrenata con Andrea Zelletta, ha rivelato ancora ai suoi follower di Instagram: "Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare. La colpa è di Andrea, no scherzo, le colpe sono al 50 e 50. Ci siamo un po' divertiti in questo fine settimana. Ma ci sta dai, non posso lamentarmi, poteva andare peggio". Dunque, momenti esagerati quelli vissuti a letto dai due, che non si sono fermati un attimo.









Andrea Zelletta e Natalia Paragoni avevano affermato un po’ di settimane fa: “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”. Quindi, il sogno della coppia vip è quello di mettere su famiglia e, visto ciò che hanno raccontato qualche ora fa, i preparativi sono decisamente in corso.

