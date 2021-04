“Benvenuto al mondo”. Fiocco celeste per la vip: di nuovo mamma di un maschietto

Congratulazioni alla cantante e attrice: è nato il suo bambino. Il secondo avuto dal suo attuale marito, ma ha anche una femmina ormai 11enne frutto del suo precedente matrimonio. Il lieto annuncio, nemmeno a dirlo, è arrivato sul suo profilo Instagram, con la prima foto con il piccolo scattata probabilmente poco dopo il parto.

"Kenna, benvenuto al mondo piccolo – ha commentato la neo mamma per la terza volta sotto al post – Wow, che avventura dal giorno in cui è stato concepito! Ringrazio Dio ogni giorno per avermi benedetto con la sua energia super attiva (mi chiedo da dove la prende) e ora per incontrare il nostro bambino sano, grato, benedetto". Quindi un messaggio per il marito: "Grazie per essere il miglior partner/papà/migliore amico che una donna possa chiedere. Sei un re ai miei occhi".















Christina Milian è al settimo cielo, così come il marito Matt Pokora, che ha dato il benvenuto al suo ' baby boy' con un dolcissimo scatto papà e figlio in bianco e nero. La cantante aveva dato l'annuncio della seconda gravidanza a dicembre scorso, sempre sul social: "Io e tu + 3. #MoreLove", la didascalia lasciata dalla 39enne.















Christina Milian è già mamma di Violet Madison, oggi 11 anni e nata dal matrimonio con The-Dream, e Isaiah, il primo figlio avuto dal secondo marito e ora papà bis Matt Pokora, cantautore 34enne, venuto al mondo nel 2020. La neo mamma ha ottenuto la fama quando era appena 19enne e sostituirà Naya Rivera nel ruolo di Collette nella terza stagione di Step Up.









Una decisione arrivata a meno di un anno dalla scomparsa della star di Glee, annegata a luglio del 2020 in un lago californiano. “Sono così entusiasta di entrare a far parte della famiglia di Step Up. So che devo colmare un’eredità difficile da raccogliere. Naya era incredibile. Spero di rendere onore a Naya, alla sua famiglia, agli amici e ai fan con una performance grandiosa”, il commento della Milian, già protagonista del film Netflix di prossima uscita “Resort to Love”.

