Daniele De Rossi, componente dello staff della Nazionale italiana di calcio nonché ex grande calciatore della Roma, ha vissuto un periodo da incubo. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato costretto al ricovero in ospedale. Poi tredici giorni fa era arrivata la notizia delle sue dimissioni dal nosocomio, anche se non era ancora chiaro quale fosse il suo quadro clinico. Ma ora è finalmente uscita fuori la verità ed è stata la moglie a riferire la tanto attesa notizia.

L'ex centrocampista aveva riferito qualche settimana fa: "Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa. Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto poi un controllo".















Ebbene sì, dopo aver lottato strenuamente contro il coronavirus, Daniele De Rossi ha potuto finalmente avere una notizia meravigliosa. Essendo ormai guarito dalla malattia del momento, ha potuto abbracciarsi nuovamente con l'amata moglie Sarah Felberbaum. Quest'ultima ha pubblicato una foto di coppia e sul volto di lei si possono notare delle lacrime. Dunque, la dolce metà ha pianto moltissimo, ma stavolta è stata la gioia a farla da padrona. L'incubo è ormai definitivamente alle spalle.















La coniuge ha scritto nella didascalia che ha accompagnato l'istantanea: "37 giorni dopo". Tantissimi i follower di Sarah Felberbaum che hanno voluto lasciare un commento: "Che gioia vedervi di nuovo riuniti", "L'amore vero, quello che traspare anche attraverso una foto, siete meravigliosi", "Neanche te lo spiego quanto ho pianto", "Daje Daniele", "Bentornato a casa", "I tuoi occhi dicono tutto", "Che emozione", "Sei piena di lacrime, un abbraccio grande Daniele, Dio è grande".









Daniele De Rossi aveva anche dichiarato in un audio nel momento più duro della malattia: “Sono allo Spallanzani, ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è. Era meglio se non ce l’avessi. Soprattutto mi hanno detto che se non fossi venuto, insomma…Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio”. Ora la lieta notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

