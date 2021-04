Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tutto sembra procedere a gonfie vele. Sono passati quai due mesi ormai dalla scelta a Uomini e Donne ma la nuova coppia ha già dovuto ‘giustificarsi’ coi fan che credevano che fosse già finita per l’assenza di foto insieme su Instagram. Qualche giorno fa, infatti, il rumor della rottura ha invaso siti, giornali e pagine social dedicate al mondo di Uomini e Donne.

Complice anche il ritorno in studio di Ida Platano, la ex fidanzata di Riccardo, tanti hanno associato questa coincidenza come un chiaro indizio di un addio. Anche perché, come anticipavamo, per qualche tempo né l’ex cavaliere né la ex dama si sono più mostrati insieme come invece accadeva spesso subito dopo la famosa scelta in studio. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma nessuna crisi in corso o addirittura rottura: lo hanno confermato i diretti interessati in una serie di Storie Instagram pubblicate da Riccardo Guarnieri, che per la cronaca è anche molto meno presente della sua compagna sul social. “Corrono voci sul fatto che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe vero?”, dice a Roberta con uno spritz in mano, E lei scherza: “Assai… e invece ti devo sopportare”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ma il punto è che un altro bocconcino come me dove lo trovi?”, la replica ironica di Guarnieri. Insomma, sono ancora insieme. E mentre tutti aspettano il faccia a faccia con Ida nello studio di UeD, sempre su Instagram Riccardo è stato ‘massacrato’. Sotto l’ultimo post i suoi fan non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo di nuovo la dama di Brescia. (Continua a leggere dopo foto e post)









Nella foto in questione Riccardo sponsorizza un prodotto. Niente di strano, sono molti i personaggi della tv a dedicarsi a questa attività. Peccato che molti si siano ricordati di quando lui, che come detto è di solito poco avvezzo a pubblicare contenuti social, criticava l’attività di influencer della ex. E sotto pioggia di commenti di questo tipo: “Una volta criticavi Ida …ora sei tu a sponsorizzare. W la coerenza”, “Ma non eri quello che criticavi che qualcuno stava sempre sui social? Ma la coerenza la conosci?”.

