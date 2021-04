Riflettori, e social, puntati su Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata recentemente protagonista di un durissimo sfogo sui propri profili dopo alcuni apprezzamenti in strada per nulla graditi. “Già sopportare certi sguardi pesanti come macigni è ingiusto – aveva scritto – quando ci aggiungono le paroline poi pura poesia. Siamo libere di entrare al bar senza sentirci aliene o meglio l’oggetto dei vostri desideri. Sono inca… a nera”.

In queste ultime ore, però, il suo stato d'animo è tornato sereno. Anche grazie ad una rilassante vacanza che Rosa sta trascorrendo con la sua famiglia in Valtellina. La storia con Pietro Tartaglione, che ha attraversato un momento di difficoltà, è di nuovo fonte di gioia e relax. E proprio dalle foto postate dall'ex protagonista del programma di Maria De Filippi i più attenti hanno notato alcuni dettagli molto interessanti.















Rosa Perrotta è già mamma di un bel bambino, Domenico, che mostra orgogliosa mentre con lui si fa un bel "bagnetto" in quel di Bormio. Gli ultimi mesi non sono stati una passeggiata: Rosa e Pietro si sono lasciati in inverno. Poco dopo, però, i due sono tornati insieme. Adesso il sole è tornato a splendere nella loro vita e pare che il desiderio, che la stessa ex naufraga aveva svelato subito dopo aver dato alla luce il suo primogenito, potrebbe presto avverarsi.















Appena partorito Domenico, Rosa Perrotta ha dichiarato di voler diventare nuovamente mamma. E ora i follower più attenti hanno notato alcune 'rotondità' sospette. Che ci sia un nuovo bebè in arrivo? Ma non basta, in una delle immagini Rosa indossa un braccialetto. Ma non è un braccialetto qualsiasi, sembra invece proprio quello che serve a combattere la nausea per le donne in gravidanza…









Due indizi fanno una prova? Rosa e Pietro non rispondono, non confermano né smentiscono. Ma vista l’assidua e costante attività social dell’ex UeD potete star certi che presto ogni dubbio sarà sciolto. Nel frattempo la notizia fa il giro del web e i fan rilanciano il gossip. Domenico avrà presto un fratellino o una sorellina?

