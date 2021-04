Prima le indiscrezioni, poi la conferma arrivata direttamente dai loro profili Instagram. Dapprima lui pubblicato un video con una foto mozzafiato di un tramonto visto dalla prua di una barca a vela. Nello scatto però è ben visibile una ‘misteriosa ragazza‘, che anche nel suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato in cui riprende il ragazzo sulla stessa imbarcazione e gli stessi colori del cielo.

Stiamo parlando di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moricone, è un cantautore italiano. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari. Dal punto di vista musicale, Ultimo è uno degli idoli dei giovani, i suoi brani sono molto orecchiabili, il suo stile è inconfondibile. (Continua dopo la foto)















Jaqueline è la seconda figlia della showgirl avuta dalla relazione con il medico Giovanni Di Giacomo. Jaqueline ha tre fratelli dalla parte della madre: Rebecca Manenti, e i due gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria Anzolin avuti dall’ex ballerina dalla nuova relazione con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. La secondogenita di Heather Parisi è nata nel 2000 ed è del segno zodiacale dei Pesci. Per quanto riguarda questa relazione Heather Parisi non ha rilasciato alcuna dichiarazione al momento optando per il silenzio. (Continua dopo la foto)















Ultimo e Jaqueline Sono una coppia a tutti gli effetti: lui ha definitivamente archiviato la relazione con Federica Lelli. Lei è bellissima e non passa certamente inosservata sia per l’evidente fascino che per la straordinaria somiglianza con la madre. Qualche settimana ha avevano pubblicato una foto che li ritraeva insieme abbracciati con un tramonto in riva al mare sullo sfondo. (Continua dopo la foto)









E la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. E questa volta si sono mostrati insieme dalle spiagge del Messico. E come spesso accade lo hanno fatto sapere ai loro follower attraverso Instagram: sole, baci, coccole e abbracci per una coppia giovanissima e tenerissima. I due ragazzi sembrano davvero travolti dalla passione e stanno vivendo in pieno questo momento.

