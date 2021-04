La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta è diventata quasi una soap opera. Ogni giorno che passa escono fuori notizie nuove sulla coppia vip. Voci sempre più insistenti riferiscono che i due si sarebbero ormai lasciati, anche se non sono arrivate conferme ufficiali. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto a questa relazione sentimentale, nata secondo i malpensanti solo per accrescere la loro notorietà. Nelle ultime ore è spuntato un altro retroscena, decisamente più clamoroso.

In attesa che l’attore turco e la conduttrice televisiva battano un colpo, il ben informato sito ‘Dagospia’ ha sganciato la bomba. Quest’ultima è esplosa prepotentemente e cambierebbe tutti gli scenari. Era davvero impensabile immaginare una cosa del genere, invece tra Can e Diletta si sarebbe ‘intromesso’ il cosiddetto terzo incomodo. Lui avrebbe scoperto tutto e dunque potrebbe essere finita precocemente la storia d’amore. E pensare che si stava anche parlando di nozze. (Continua dopo la foto)















Il sito di gossip diretto da Roberto D’Agostino avrebbe appreso un dietro le quinte incredibile. Ci sarebbe infatti un altro uomo che avrebbe causato contraccolpi alla coppia. Diletta Leotta avrebbe dunque incontrato questa persona, non conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma famosa per altri aspetti. Infatti, fa parte dello sport e del calcio in particolare, settore in cui lavora proprio la presentatrice. E Can Yaman si sarebbe infuriato moltissimo alla luce di tutto ciò. (Continua dopo la foto)















‘Dagospia’ ha quindi rivelato in anteprima: “Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia Can Yaman? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della Serie A in compagnia di Ryan Friedkin. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel De Charme di Roma”. Ryan Friedkin è il figlio dell’attuale proprietario della Roma calcio. Un vero e proprio scoop, che aggiunge un altro tassello a questa intricata vicenda di gossip. (Continua dopo la foto)









A ‘Striscia la Notizia’, dopo aver ricevuto il ‘Tapiro’ da Staffelli, lei aveva dichiarato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Ma la verità sembrerebbe essere proprio un’altra. Non resta che capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

