Una festa speciale per questa splendida bambina, figlia di una coppia vip che tanto si è amata in passato. Adesso mamma e papà non stanno più insieme, ma ovviamente hanno deciso di riunirsi per una ricorrenza speciale: la comunione della piccola. Infatti, i rapporti sono comunque rimasti decisamente buoni. Nonostante il fallimento del loro matrimonio e le strade si siano divise da tempo, hanno in comune proprio la figlia e fanno di tutto per preservare il bene della bimba.

Eppure nelle ultime settimane si era spifferato anche di un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi. Durante la puntata di Ogni Mattina su TV8, Santo Pirrotta ha nuovamente parlato della coppia lanciando un’indiscrezione: “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’amore immenso per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio resti sempre un collante per loro. Bellissime comunque le foto pubblicate durante la festa. (Continua dopo la foto)















Ad essere festeggiata è stata dunque Raffaela Maria. Si tratta, anche se in molti l’avrete già capito, della figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Sia lui che lei sono orgogliosi della piccola e hanno omaggiato questo giorno speciale con diverse storie, pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Il cantante ha postato l’immagine della figlia di spalle e ha scritto: “Il tempo non sente ragione, auguri amore mio”. Altrettanto belle ed emozionanti le stories di mamma Marica. (Continua dopo la foto)















La Pellegrinelli ha fatto vedere a tutti la bellissima torta, di colore bianco e con alcuni fiori rossi. Sul dolce era riportata la scritta: “La prima comunione, Raffaela”. Poi ha anche fatto intravedere dei bouquet di fiori meravigliosi. Dediche e regali da sogno per Raffaela Maria, la quale sarà sicuramente rimasta entusiasta di questi gesti dei suoi genitori. Come detto ad inizio articolo, non è la prima volta che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli stiano di nuovo vicini per eventi importanti. (Continua dopo la foto)









Alcuni mesi fa Marica Pellegrinelli aveva spiegato i motivi che hanno causato la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti: “Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Quindi, da lì la decisione di chiudere con l’ex marito.

