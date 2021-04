Stavolta è ufficiale. Nessun rumor, indiscrezione o voce non confermata. Una delle ballerine più apprezzate del talent show di Maria De Filippi, Amici, diventerà presto mamma. A confermarlo è stata la pagina Instagram di Verissimo, il noto programma condotto da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5 ogni sabato alle 16. E nella puntata del primo maggio l’ex allieva sarà protagonista.

Come sempre non mancheranno le emozioni. Basta vedere quello che è successo il 24 aprile quando l’ospite era Lorella Cuccarini. Per lei, la showgirl 56enne era ospite in collegamento, è arrivato un regalo davvero speciale e inatteso. A un certo punto della puntata la bella Lorella si è commossa e ha esclamato: “Così mi ammazzi!”. Così la Cuccarini ha reagisto dopo il videomessaggio di Pippo Baudo, l’uomo che l’ha scoperta e l’ha fatta entrare nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Da una ballerina all’altra. Sabato prossimo Silvia Toffanin intervisterà un’altra protagonista di Amici, ma non dell’ultima edizione. Stiamo parlando di Lorella Boccia che, nella foto da poco pubblicata sui social, accarezza dolcemente il pancione: “Lorella Boccia – fanno sapere gli autori della trasmissione – diventerà mamma per la prima volta 😍 Sabato, in esclusiva a #Verissimo, ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento!” (Continua a leggere dopo la foto)















Lorella Boccia ha scelto il seguitissimo programma di Canale 5 per spiegare come si sente in questi giorni di emozionante attesa. Saranno sicuramente in tanti a volerlo scoprire, anche perché Lorella non ha soltanto lasciato un ottimo ricordo di sé ad Amici. La ballerina, molto apprezzata per la sua professionalità, è stata ospite di numerosi talent. Ma non è finita. La Boccia è anche conduttrice del daytime su Real Time, canale dove ha anche un programma completamente suo, cioè “Rivelo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma chi sarà il fortunato papà? È chiaro, si tratta di Niccolò Presta, figlio dell’agente dello spettacolo Lucio Presta. E Lorella Boccia scoppia di felicità: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre ♥️ Respiriamo insieme una nuova vita ♥️ Ti amo ♥️”. Non vediamo l’ora di ritrovare l’ex allieva di Amici e oggi affermata donna dello spettacolo a Verissimo, nel frattempo: auguri!”.

