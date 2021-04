Se l’è vista davvero brutta. Gianni Morandi ha spaventato tutti con quell’incidente che ancora oggi lo costringe ad una lunga e faticosa fisioterapia. L’amato cantautore e personaggio tv stava bruciando delle sterpaglie quando è inciampato e è finito dentro le fiamme. Immediato il ricovero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena con questo bollettino: “Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni”.

Effettivamente Gianni è stato operato e ci sono voluti diversi giorni prima che lasciasse l'ospedale. Poi, com'è solito fare, ha aggiornato i tantissimi follower postando numerosi messaggi in cui ha raccontato le varie tappe della fase di riabilitazione. "Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l'uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza, ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa".















Anche se Gianni Morandi avrebbe potuto essere anche più sfortunato, al momento la situazione resta molto delicata. Lui stesso lo ammette su Instagram: "La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo…". Al buon Gianni non manca di certo lo spirito giusto per affrontare questo difficile momento: "Diamoci da fare!" le parole che mostrano il suo consueto carattere.















Le notizie, in ogni caso, non sono tutte negative: "Le altre parti ustionate – prosegue Gianni Morandi nel post – sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena". Il cantante sta dunque continuando la fisioterapia al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. D'altra parte l'incidente avvenuto lo scorso 11 marzo ha provocato ustioni nel 15% del corpo.









Naturalmente i fan di Gianni Morandi non gli fanno mancare il loro affetto e sostegno. Una follower, ad esempio, scrive: “Alla grande Gianni! ❤️ Si vede un po’ di dolore sul tuo viso… ma si vede anche tanto amore in quello di Nicoletta! Presto le tue mani saranno di nuovo perfette per curare ed accarezzare tutto ciò che ami”. E adesso Gianni, finalmente a casa, potrà prendersi tutto il tempo che vuole, riscaldato dall’abbraccio della moglie e dei figli.

