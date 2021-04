Carlo Conti è tornato nuovamente protagonista in televisione con il suo programma ‘Top Dieci’. Nella serata di venerdì 23 aprile è andata in onda la prima puntata. Il conduttore della Rai ha cercato di tenere botta contro i risultati stratosferici di Pio e Amedeo ottenuti con ‘Felicissima sera’ su Canale 5, ma ha perso la gara di ascolti. Ancora una volta il duo comico ha superato quota 4 milioni di telespettatori e per il presentatore servirà fare di più per provare a sconfiggerli venerdì prossimo.

Per l’esattezza ‘Felicissima sera’ ha conquistato 4.013.000 spettatori, pari al 21,10% di share. La scorsa settimana arrivarono al 20,10% di share. Carlo Conti ha debuttato con la seconda edizione di Top 10 e non è andato oltre i 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Ma adesso si è ripreso a parlare del conduttore per un episodio molto delicato della sua vita. Infatti, è stato costretto a combattere con una malattia molto impattante ed è emerso un retroscena che ha fatto comprendere meglio la gravità. (Continua dopo la foto)















Diversi mesi fa Carlo Conti ha dovuto lottare duramente contro il coronavirus, infatti anche lui è stato purtroppo contagiato dalla patologia che da più di un anno ha messo in ginocchio l’Italia e tutto il mondo. A causa di alcune complicazioni legate alla malattia del momento, era anche stato costretto a non restare all’interno della sua abitazione e ad essere trasferito in ospedale per ricevere cure più adeguate. Ora una persona ben informata ha svelato un aneddoto restato celato. (Continua dopo la foto)















Il giornalista Roberto Alessi ha infatti detto riferendosi a Carlo Conti e a quei momenti drammatici: “Lui se l’è vista proprio brutta. A me comunque è sempre piaciuto come presentatore, ma poi ho letto alcune sue dichiarazioni nel recente passato e il mio apprezzamento è aumentato. Ha infatti detto che si scambiava un sorriso con il suo compagno di stanza in ospedale per lanciarsi a vicenda un messaggio. Carlo Conti mi piace sempre di più e ora avete anche capito i motivi precisi”. (Continua dopo la foto)









Durante la sua recentissima ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’, c’è stato spazio per un siparietto che ha visto protagonista proprio Carlo Conti. Durante la chiacchierata, sullo schermo, a un certo punto è apparsa una fotografia di Conti bambino. Lo scatto, in bianco e nero, ha mostrato Carlo da piccino, in mutande. E lui ha detto: “Ora però, insomma, c’è questa parte che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura”.

