Brutte notizie per Fedez e tutti i suoi seguaci. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è infatti protagonista in negativo di un episodio, che sta facendo discutere notevolmente in rete. Nonostante la sua vita fosse praticamente perfetta fino a questo momento, grazie soprattutto agli aspetti personali con la nascita della secondogenita Vittoria, Federico Lucia è finito nella bufera per una vicenda alquanto particolare. E probabilmente serviranno spiegazioni ufficiali da parte del diretto interessato.

Soltanto alcuni giorni fa ha pubblicizzato con un filmato la sua prima linea di smalti "Noon by Fedez", un progetto realizzato in collaborazione con Layla e per cui una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Il filmato è diventato subito virale e i commenti dei fan sono arrivati a valanga: "Non è possibile, sembra uno spot degli anni 90. Stupendo", Sembra la pubblicità dello skifidol".















Come sua moglie Chiara, anche lui è molto attivo sui social network e più precisamente è molto presente su una speciale piattaforma online. Qui dà infatti vita da circa un anno a momenti di divertimento con ospiti che sono collegati con lui. E online è apparsa in più di una circostanza anche la sua dolce metà. Ma adesso il suo canale più famoso pare sia stato bloccato. Tutto sarebbe nato da un comportamento non idoneo tenuto da Fedez, che adesso ne starebbe pagando le conseguenze.















Fedez avrebbe dunque subito un ban da parte di Twitch e il suo canale è stato chiuso. Nel momento in cui i suoi seguaci provano ad accedere a 'Zedef', trovano questo messaggio: "Peccato. A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile". Motivazioni ufficiali non sono uscite fuori, ma alcune voci incontrollate hanno riferito che il cantante avrebbe mostrato il suo sedere in diretta. Staremo a vedere se Fedez sarà bannato a tempo determinato o meno.









Tornando alla sua linea di smalti, i prezzi sono questi: un singolo smalto costa 17,75 euro, mentre il kit completo 68,80 euro. Sul sito si è potuto anche leggere: “Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%”.

