“Ecco quanti kg ho preso”. Belen incinta di 7 mesi, tutti i dettagli sulla gravidanza. E sul nome della bambina…

Belen Rodriguez, il racconto della gravidanza. La piccola Luna Marie dovrebbe nascere tra non molto, ovvero tra maggio e giugno e la splendida mamma in dolce attesa ha deciso di rispondere alle domande poste dalle fan, curiose di scoprire come sta vivendo la gravidanza e come affronterà il futuro Belen senza filtri, pronta a rivelare persino quanto pesa, pancione compreso ovviamente.

Una pausa era proprio dovuta. Da poco tornati dalla vacanza alle Maldive, Belen e il suo Antonino non perdono occasione per fare sognare tutti a occhi aperti. Di recente la coppia ha reso pubblica una foto dopo si abbracciano teneramente e Belen, alle spalle di Antonino, appare visibilmente senza veli. I fan hanno apprezzato lo scatto, sottolineando anche una somiglianza tra di loro. (Continua a leggere dopo la foto).















Con il pancione sempre in primo piano, la coppia non vede l’ora che arrivi il fatidico giorno della nascita della piccola Luna Marie e proprio a distanza di poco tempo da quel giorno, l’argentina ha deciso di rispondere sui social alle domande poste dalle fan curiose di scoprire qualcosa in più sul periodo. Belen non si trattiene e risponde con disinvoltura persino al quesito “Quanti chili hai preso dall’inizio della gravidanza?”. (Continua a leggere dopo la foto).















Senza filtri, Belen non solo risponde alla domanda che in tante si sono sempre poste, ma pubblica anche la foto della bilancia, a sostegno di quanto affermato: “Peso 63, sono partita da 57. Meno di un chilo al mese”, poi la confessione: “Non riesco a trattenermi, però a pranzo e a cena cerco di seguire un’alimentazione equilibrata… ma mannaggia alle voglie!”. (Continua a leggere dopo le foto).









Una carrellata non indifferente di curiosità che la modella e showgirl argentina non ha mai smesso di soddisfare. Persino sulla scelta del nome, poi ricaduta su Luna Marie, ma non senza qualche alternativa presa in considerazione dalla coppia. Tutti nomi ugualmente originali che hanno poi portato al “doppio” nome proprio come la bellissima mamma. Insieme hanno saputo affrontare tutto, persino la differenza d’età che all’inizio preoccupava Belen, come ha ammesso, ma che poi si è rivelata una paura inutile.

“Avete visto?!”. Sophie Codegoni, se ne sono accorti tutti: anche lei ‘contro’ l’ex tronista