Tara Gabrieletto, il nuovo lavoro dopo l’addio a Cristian Galella: cosa fa adesso

A Uomini e Donne tutti ricordano Cristian Galella e Tara Gabrieletto. Sono passati anni ma i due sono entrati di diritto nelle coppie storiche del programma di Maria De Filippi. Ex coppie, ormai: la loro relazione è terminata alla vigilia del quarto anno di matrimonio ma recentemente i due sono tornati al centro del gossip.

Qualche mese fa Cristian e Tara sembravano essersi riavvicinati: dopo un periodo trascorso nella sua Vicenza, l’ex corteggiatrice era tornata a Roma nella casa in cui aveva convissuto per anni con l’ex marito e quello è stato il primo segnale che ha fatto gridare al riavvicinamento a cui è ne è seguito un altro altrettanto importante. In una story su Instagram Tara si è mostrata con diversi anelli al dito, tra cui un solitario all’anulare e quella che a molti pareva addirittura una fede. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo tante chiacchiere su un loro presunto avvicinamento, però, pochi giorni fa è arrivato il chiarimento definitivo da parte della Gabrieletto. In una serie di Storie ha risposto alle domande dei fan e di fatto smentito un riavvicinamento. Il motivo per cui è tornata a Roma, che tanto aveva dato da sparlare? “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?”, la risposta di Tara. (Continua a leggere dopo la foto)















La ex corteggiatrice ed ex di Cristian ha poi aggiunto di non aver tenuto l’abitazione a Vicenza in quanto non aveva “nessun motivo per farlo”. Ma il trasferimento a Roma è stato dettato anche da esigenze lavorative. Sempre su Instagram, dove continua a fare sponsorizzazioni, Tara ha infatti colto l’occasione per parlare dei suoi progetti per il futuro, in primis lavorativi. (Continua a leggere dopo foto)











Covid permettendo, ha infatti annunciato di voler seguire un corso di qualche mese che la porterà poi ad aprire una sua attività a Roma: un negozio di toelettatura per cani e gatti. Unirà quindi gli affari con la sua grande passione per gli animali. E, vista l’insistenza dei fan, ha anche deciso che non parlerà più della sua vita privata (non si sono mai saputi i motivi della separazione da Galella), ma “chi vuole una risposta su tutto il resto, lavoro, Accademia, ecc ecc ben venga, siete le benvenute. Le altre possono prendere l’uscita. Grazie”, la conclusione.

