Sophie Codegoni è finita al centro delle polemiche a causa della sua brevissima storia amorosa, iniziata proprio grazie al programma ‘Uomini e Donne’. L’ex tronista aveva scelto come suo fidanzato Matteo Ranieri, ma sono trascorsi a malapena trenta giorni e le loro strade si sono separate definitivamente, lasciando stupefatto il pubblico. Le spiegazioni dei due ex piccioncini sono state praticamente le stesse, infatti hanno riferito di aver capito che ci fosse incompatibilità.

Successivamente entrambi hanno messo una pietra sopra su questa vicenda e non hanno più toccato l’argomento. Eppure sembra proprio che ci siano ancora strascichi legati a questa vicenda. Ed è una persona vicinissima al dating show di Canale 5 ad aver compiuto un gesto inaspettato nei confronti dell’ex volto della trasmissione. A quanto sembra ci sarebbe un vero e proprio gelo tra Sophie e questa figura importantissima. E presumibilmente ci saranno sviluppi nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)















Sophie Codegoni ha iniziato una vera e propria professione sfruttando la sua popolarità, nata a ‘Uomini e Donne’. Infatti, è diventata a tutti gli effetti un’influencer. Se questo suo mestiere sta riscuotendo enorme successo, c’è un aspetto però che non farà sicuramente piacere alla giovane. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i suoi follower. Stavolta Matteo non c’entra niente, ma c’è un’altra persona che avrebbe decisamente chiuso ogni legame con l’ex tronista. (Continua dopo al foto)















Alcuni giorni fa l’autrice di ‘Uomini e Donne’ nonché braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, avrebbe smesso di seguire sui social network la ragazza. Tutto questo ha generato sorpresa e sconcerto nel popolo della rete, che non riesce a comprendere i motivi di questa decisione. Presumibilmente è accaduto qualcosa all’interno della trasmissione o comunque a telecamere spente, ma al momento non è dato saperne di più. Vedremo chi potrà rompere il silenzio. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi gli utenti si sono accorti che Sophie Codegoni e un altro ex tronista, Gianluca De Matteis, hanno pubblicato dei contenuti sui social che hanno generato parecchio scalpore, al punto che qualcuno ha ipotizzato che tra loro possa essere in corso un flirt. E anche un particolare che riguarda sempre Sophie Codegoni e un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè. I due sembravano essere nello stesso luogo.

