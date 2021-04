Non sembra ma è già passato un mese dalla nascita di Vittoria Lucia Ferragni. Baby V, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è infatti venuta la mondo il 23 marzo scorso poco dopo le 3 del mattino. E a poche ore di vita, ecco il primo dolcissimo scatto della bimba in sala parto. Solo allora si è scoperto che ‘V.’ stava per Vittoria: fino a quel momento era stata svelata solo l’iniziale della sorellina di Leone.

Che è dunque diventata subito una baby star dei social, protagonista assoluta dei post e delle Storie del rapper e dell'influencer. Senza dimenticare Leone, certamente. Il primogenito di casa Ferragnez non ha ancora accettato a pieno l'arrivo della sorellina e, come mostrano spesso nelle Stories i genitori, è ancora un po' geloso di Vittoria.















Tornando alla piccola, Fedez e Chiara sono riusciti a trasformare il suo arrivo in un vero e proprio evento mediatico. E, tra regali extra lusso ricevuto dagli amici vip e tutine firmate dal brand di mamma andata subito sold out, come anticipavamo è già trascorso un mese da quando la coppia più social che ci sia ha appeso il fiocco rosa sulla porta di casa.















Chi li segue lo sa bene: festeggiare il complimese dei figli è una tradizione in casa Ferragnez quindi, come successo tre anni fa con Leone, anche per Vittoria è stato organizzato un mini party casalingo per celebrare al meglio il suo primo mese di vita. E condividerlo con milioni di fan. Le foto della festicciola in famiglia hanno subito fatto boom di like.









I quattro sono riuniti davanti a una maxi torta in bianco e rosa decorata con la pasta di zucchero personalizzata per la festeggiata: ci sono il suo nome in caratteri corsivi, un cavallo a dondolo alla base, una cascata di perline commestibili e un enorme orsetto che tiene tra le mani un palloncino con su stampato il numero 1. Il dettaglio glamour in perfetto stile Ferragni? Per la figlia, che è cresciuta tantissimo ed è sempre più adorabile, ha scelto una tutina coordinata alla torta, ovvero un modello in rosa tenue con dei dettagli floreali pink&white sui bordi dell’abbottonatura e dei polsini.

