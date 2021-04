Una foto meravigliosa, pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. La donna in questione ha voluto sorprendere tutti i suoi fan con uno scatto di lei molto piccola, con un bellissimo sorriso già stampato sul volto. Ovviamente in pochissimo tempo i follower hanno inondato i social con messaggi entusiastici. Vi diamo alcuni indizi per provare a farvi capire di chi stiamo parlando. A livello professionale è una cantante molto affermata nel panorama artistico italiano.

Sono state numerose le sue esperienze anche in televisione, infatti ha preso parte a diversi Festival di Sanremo. Tra l'altro è anche stata in grado di vincere nella kermesse musicale più importante in Italia. La sua voce è una delle più particolari e dotate della musica nostrana ed è anche apprezzata per un carattere molto positivo. La sua solarità e a volte ingenuità sono amate dal pubblico. Difficile infatti trovare qualcuno che non ami il suo modo di essere. Anche se a volte anche lei perde le staffe.















Nella didascalia a corredo del post ha scritto: "Sono cresciuta in campagna e per me le ortiche sono sempre state una minaccia. Adesso che sono grande ho imparato che le ortiche sono delle erbe preziosissime che cospargono tutto il mondo con le loro splendide foglie verdi, irritando però la pelle di chiunque si azzardi a toccarle nel modo sbagliato. Mi fanno pensare alle donne, quelle forti che stanno in piedi nonostante tutto, che continuano a costruire, a crescere, a sperarci, ad amare".















Stiamo parlando della bravissima artista e insegnante di canto nella scuola di 'Amici 20', Arisa. Infatti, era davvero quasi impossibile non indovinare che fosse lei. Nel post ha poi aggiunto: "Quelle donne che perdonano, che certo, a volte se ferite ti pungono, ma che hanno un'anima dolce, che se sai come prendere ti può guarire. Ortica oggi è finalmente nostra, disponibile su tutti i digital stores". Tra i commenti è spuntato quello della collega Annalisa: "Non sei cambiata di una virgola".









A proposito di ‘Amici 20’, Arisa ha raccontato un retroscena su Rosa e Deddy: “Lei è gelosissima di Deddy all’interno della scuola, lo metteva a posto per ogni cosa, non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche”. Tra l’altro, Rosa Di Grazia era fidanzata prima di Deddy con un ragazzo campano: si chiama Filippo Bianchi e sviluppa imprese online. Poi l’amore nella scuola.

