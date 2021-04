“Oggi il mio cuore è rotto”. Lutto per Cristiano Malgioglio, devastato dalla grave perdita

Cristiano Malgioglio è autore di alcuni tra i brani musicali di maggior successo in Italia, ma negli ultimi anni è diventato anche un personaggio del mondo della televione grazie a reality show come il Grande Fratello Vip e le ospitate nelle vesti di opinionista. Il 23 aprile ha festeggiato 76 anni e sui social è stata una vera pioggia di auguri per l’amata ‘Zia Malgy’.

Sui social ha pubblicato una sua foto con la scritta "La mia vita meravigliosa" e didascalia: "Ho sempre pensato che il passato e il presente siano uniti anche nel futuro. Un beso a voi tutti". Sin da subito è stato ricoperto di auguri e di abbracci virtuali dai tantissimi fan che lo seguono. Ma oggi è il tempo del dolore. "Non avrei mai voluto pubblicare questa foto…ma volevo ricordare così in tutta la sua bellezza ed eleganza". Oggi il mio cuore è rotto". Cristiano Malgioglio ha affidato ai social il suo dolore per la grave perdita della sua grande amica.















Il cantautore, sempre attivo sul suo account Instagram ha lasciato da parte l'ironia e il sorriso per raccontare la gravissima perdita. "Ci lascia la più grande artista del nostro Paese. Che emozione quando abbiamo interpretato insieme 'Amica' di @robertocarlosoficial. Amica stupenda ma soprattutto ARTISTA UNICA. SARAI SEMPRE IMMENSA COME LA TUA MERAVIGLIOSA VOCE. @milva the best". "Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di Milva, una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere…".















E su Twitter un altro ricordo della cantante: “Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva, una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere… Non trovo le parole”.

La cantante e attrice teatrale è morta a 81 anni e viveva a Milano. Milva – all'anagrafe Maria Ilva Biolcati- da tempo era lontana dalle scene. Nel 2010 la 'Pantera di Goro' dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato (dopo Milva e dintorni del 1982 e Svegliando l'amante che dorme del 1989), intitolato 'Non conosco nessun Patrizio' e balzato immediatamente nella top 20 dei dischi più venduti in Italia, aveva annunciato il suo addio alle scene, almeno per quanto riguarda le esibizioni dal vivo, dopo mezzo secolo di palcoscenico vissuto in tutto il mondo.









Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole. pic.twitter.com/QFrv3AGcHx — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 24, 2021

A Sanremo aveva stabilito un record poco invidiabile: Milva era l’artista con più partecipazioni, 15, senza mai una vittoria. La ‘pantera di Goro’ non si è mai spinta oltre il secondo posto del 1962. Milva è anche la cantante con più partecipazioni consecutive, nove, dal 1961 al 1969.

