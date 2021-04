Mentre Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il primo complimese di Vittoria, c’è chi fa festa per il più classico ma non certo meno importante compleanno. Ebbene il 22 aprile è nata lei, Pamela Camassa, ovvero la compagna di Filippo Bisciglia. E, come ormai molti vip ci hanno abituato, anche Pamela e il suo bel fidanzato hanno deliziato i propri follower con stupende foto che li ritrae in questo gioioso momento.

Bisciglia è un volto noto, anzi notissimo al grande pubblico. Dopo la partecipazione al Grande Fratello 6 il conduttore romano si è fatto conoscere prima con "Stai all'okkio" su Mediaset Premium poi è passato alla Rai dove ha condotto "Dimmi la verità" sul primo canale. La fama è arrivata infine con Temptation Island. Con la sua Pamela Filippo forma una coppia inossidabile. E ancora una volta i due lo hanno dimostrato.















Il conduttore di Temptation Island ormai fa coppia da anni con la 34enne, showgirl, modella e attrice italiana, terza classificata al concorso Miss Italia 2005, edizione poi vinta da Edelfa Chiara Masciotta. In passato Filippo Bisciglia ha sempre confessato di avere il sogno di diventare papà e di voler sposare la sua Pamela, ma lei ha sempre frenato, spiegando di non sentirsi ancora pronta. Recentemente, però qualcosa sembra essere scattato nella vincitrice della prima edizione di Amici celebrities, perché in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha confessato di voler un figlio da Filippo.















Figli o no, intanto c'è un compleanno da festeggiare e Filippo Bisciglia ha deciso di fare le cose in grande. È stato infatti lui stesso a preparare le torte, e che torte, per la sua amata Pamela. E lei ha pubblicato su Instagram alcune foto accompagnate dalle dolci parole: "+ 37 !!! 🎂 Torte fatte in casa da … @filippobisciglia ❤️❤️❤️ #22aprile". Una gioia per gli occhi e, ne siamo certi, anche per i loro palati.









Mai regali furono più graditi. Pamela Camassa mostra sorridente i doni che Filippo Bisciglia le ha confezionato con le sue abili mani. Una torta ricotta e cioccolata davvero molto invitante e una coloratissima torta alla frutta con fragole, kiwi e banane. Due capolavori, inutile negarlo. Gli auguri si sprecano, così come i complimenti per Filippo che, oltre ad essere un bravo conduttore abbiamo scoperto essere anche un ottimo pasticcere!

