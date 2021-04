Carlotta Dell’Isola ha vissuto uno dei momenti più indimenticabili della sua vita al ‘Grande Fratello Vip’, dove ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Nello Sorrentino. Quando è terminato il reality show probabilmente si aspettava accadesse altro e sicuramente di positivo nella sua carriera professionale. Invece è costretta a fare i conti con situazioni molto spiacevoli, che hanno ormai superato ogni limite. E lo ha fatto presente ai suoi fan sul profilo Instagram.

Ormai non riesce più a sopportare quello che le stanno facendo ed è pronta a prendere decisioni importanti e definitive. Ovviamente ha tantissime persone che la supportano quotidianamente e che le hanno manifestato sin da subito la massima solidarietà. C'è però una parte del popolo del web che le sta creando grossi problemi. La sua speranza e quella della maggioranza degli utenti è che possa finire al più presto questa storia. Ma vediamo cosa ha annunciato la giovane sui social.















Carlotta Dell'Isola sta subendo troppi insulti da quando è uscita dalla porta rossa del 'GF Vip'. Mai si sarebbe aspettata tanta cattiveria gratuita, eppure la verità è questa. L'ex vippona ha esordito così nella sua invettiva contro gli hater: "Ormai ricevo insulti e commenti che non sono affatto carini da persone che nemmeno mi seguono. Sono persone che decidono di venire sul mio profilo Instagram esclusivamente per dare aria alla loro bocca. Ma io non ho più la pazienza per questo".















Carlotta Dell'Isola ha aggiunto ancora: "Ormai la pazienza è terminata e quindi da adesso in poi il mio profilo diventerà privato". Decisione drastica da parte della ragazza, che non vuole più avere a che fare con questa gente maleducata. Difficile capire i motivi di questi attacchi personali, infatti a quanto pare non ha neanche compreso chi siano questi soggetti. Per evitare che in futuro possano verificarsi situazioni simili, preferirà condividere le sue attività solamente con i fan stretti.









Alcune settimane fa Carlotta Dell’Isola si era arrabbiata perché aveva trovato un ufficio chiuso, nonostante avesse prenotato: “Ma può andare bene l’Italia? Sono nera. Buongiorno, come iniziare benissimo la giornata. Vengo qui dopo aver preso un appuntamento sul sito ed è chiuso. Sono senza parole. Io avevo da fare una cosa molto importante ed è chiuso. Ho scoperto di non essere l’unica a essere andata lì per nulla”.

