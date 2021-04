“Non sei solo”. Amici 20, il ballerino si scioglie. Il messaggio, con una firma speciale, è dolcissimo

Rosa di Grazia è stata eliminata da Amici dopo aver perso il ballottaggio con Deddy. Tra loro è nata una storia d’amore e da quando è uscita ha sempre fatto il tifo per il cantante. L’eliminazione di Rosa è stata piuttosto anomala, dal momento che Maria De Filippi ha dato l’annuncio ai ragazzi direttamente in casetta e non in studio come di consueto. Infatti i due avevano chiesto di poter passare un po’ di tempo insieme prima che uno dei due lasciasse la scuola. In casetta si sono stretti e scambiati tenerezze, poi Maria si è messa in collegamento con loro per dare l’annuncio ufficiale.

Negli ultimi giorni Deddy ha sentito molto la mancanza di Rosa. Il ragazzo si è isolato dal resto del gruppo e Sangiovanni, che lo ha trovato seduto sul divano in silenzio, ha provato a consolarlo: "Che c'è, sei un po' triste?", gli chiede. Ma Deddy si è sfogato con un altro allievo, Aka7even: "Mi pesa proprio la sua assenza", ha detto.















A questo punto Aka lo conforta, ricordandogli di dover essere felice perché non solo perché nella scuola sta realizzando un sogno, ma anche perché lì ha trovato l'amore, che è fuori ad aspettarlo: "Lei non ti vorrebbe vedere triste". Ma Deddy è davvero inconsolabile e prova a trovare un minimo di serenità solo quando si butta sul letto di Rosa, ma comunque piange per la sua assenza.















Una bella storia quella che è nata ad Amici tra Deddy e Rosa Di Grazia. Una storia che ha colpito i più affezionati fan del programma che non si perdono neanche un momento della vita e delle prove dei ragazzi. Anche Arisa ha voluto dire la sua su questa storia, rivelando la gelosia tra la ballerina da poco eliminata e il cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: "Lei è gelosissima di Deddy all'interno della scuola, lo metteva a posto per ogni cosa, non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche".









Dal canto suo, Rosa Di Grazie non ha mai smesso di tifare per Deddy e di dimostrare l’amore che prova nei suoi confronti. Nelle ultime ore ha condiviso in una Instagram stories una foto che la ritrae abbracciata al suo Deddy e un cuore in basso. Un messaggio d’amore tenerissimo e bellissimo, che avrà emozionato tutti i suoi follower che la seguono e apprezzano tanto.

