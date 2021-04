Maria Teresa Ruta è stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’. La sua esperienza, iniziata benissimo, si è conclusa però con enormi delusioni. Dopo aver instaurato un rapporto bellissimo di amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il tutto è naufragato e lei non è nemmeno riuscita ad approdare in finale. Ora è tornata alla vita di sempre e qualche ora fa ha deciso di pubblicare un inedito post, che la ritrae insieme al suo adorato compagno Roberto.

Il 23 aprile non è un giorno qualsiasi per la mamma di Guenda Goria, visto che è il suo compleanno. Ha festeggiato esattamente 61 anni di età e per l’occasione ha mostrato la sua anima gemella, rimasta dietro le quinte per tutta la durata del reality show di Alfonso Signorini. Non è infatti quasi mai solito apparire in pubblico, ma stavolta ha fatto un’eccezione e la conduttrice televisiva lo ha fatto vedere a tutti i suoi fan. Ovviamente sono giunti tantissimi messaggi molto positivi. (Continua dopo la foto)















Il suo compagno si chiama Roberto Zappulla e lei ha un legame amoroso indissolubile. Raramente, come detto precedentemente, ama farsi vedere, forse per riservatezza. Nell’istantanea in questione entrambi hanno un sorriso smagliante stampato in faccia e Maria Teresa Ruta ha in mano una bellissima torta, pronta per essere mangiata. Ma sul tavolo c’è anche dell’altro: una deliziosa crostata e una bottiglia di champagne. Festa grande dunque per l’ex concorrente del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa Ruta ha scritto questo pensiero nella didascalia che accompagna la foto con Roberto: “Buon compleanno a me! Grazie per tutti i messaggi, li leggo e non ne perdo neanche uno!”. E i fan hanno commentato: “Passa questo giorno al meglio perché te lo meriti”, “Tanti tanti auguri Mary”, “Auguri fatina nostra, sei mitica”, “Auguri di cuore”. E ancora: “Sei superlativa”, “Tantissimi auguri splendida donna. Voi due siete una meraviglia”, “Ti auguro di mantenere sempre questo sorriso”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Alcune settimane fa l’ex vippona aveva raccontato che la madre non era in buone condizioni di salute: “La mia mamma non sta molto bene. Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici, io e mio fratello”. Per quella ragione si era un po’ allontanata dai social network, ma adesso le cose sembrano stiano andando alla grande.

“Stavolta è proprio così”. Barbara D’Urso, la notizia inaspettata in un momento per lei molto difficile