“Ho fatto una follia per mio marito…”. Stefania Orlando, cosa non si fa per amore: la confessione

Stefania Orlando, la confessione sul marito arriva solo oggi. Apprezzata dal pubblico italiano proprio per la sua sincerità e immediatezza. L’ex gieffina continua a dare prova di questo, curando giorno dopo giorno i suoi affetti più cari, sia nella vita privata che pubblica. Nelle ultime ore ha confidato un ‘sacrificio’ fatto per Simone Gianlorenzi. E la sua rubrica Viperelle in Love continua a essere straseguita.

Una rubrica rivolta a chi necessita di consigli in fatto di cuore: Stefania Orlando non fa che restare al fianco di quante chiedono un suo parere sulle relazioni sentimentali. L’ex gieffina è forse la più qualificata in questo, visto che anche durante l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip ha dato prova di avere un animo sincero. E in merito alle ‘follie’ fatte per amore, ecco la confessione sul marito Simone Gianlorenzi. (Continua a leggere dopo la foto).















Così definisce il gesto nei riguardi del marito: “la follia più grande che hai fatto per amore”, Stefania Orlando lo ha detto in diretta e senza filtri: “Sacrificare la mia stanza guardaroba per far fare lo studio musicale a mio marito”. Ovviamente condita da sana ironia, la risposta dell’ex gieffina ha strappato un sorriso a tutti. Evidentemente sapersi ritagliare i propri spazi ogni tanto va incontro anche a qualche compromesso. (Continua a leggere dopo la foto).















Una ‘formula’ che sembra funzionare, visto che la coppia è più affiatata che mai. E sempre sui social, anche il marito della Orlando si è lasciato ‘scappare’ qualche confidenza di troppo sulla moglie: “No vabbè ragazzi vi volevo semplicemente dire che mia moglie ha chiamato Alexa Arisa. È partita Alexa con Arisa, Arisa, Alexa. Qui non si capisce più niente, guardate un macello”. (Continua a leggere dopo le foto).









E Stefania Orlando risponde: “Per questo non mi rispondeva Alexa”. Insomma, in casa Orlando-Gianlorenzi il divertimento e l’affiatamento sembrano essere due ingredienti indispensabili per la ricetta del grande amore. Poi, qualche sacrificio bisogna sempre metterlo in conto, ma senza per questo ‘perdere’ la bussola: “Bisogna avere più stima di se stessi, è da fare”.

“Ancora peggio”. Ilary Blasi, non è un bel momento per lei. Le critiche non sono affatto poche