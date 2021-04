Momento no per le coppie vip italiane alle prese con crisi e addii. L’ultimo della lista arriva in maniera improvvisa, dopo 4 anni d’amore e un’unione che sembrava di ferro, o almeno così era per un occhio esterno. La verità era ben diversa, ed è la diretta interessata a dirlo. Solo ieri era trapelata la voce di un addio, e neppure senza traumi, tra il campione della Roma Nicolò Zaniolo e l’influencer napoletana Chiara Nasti.

O almeno così sembra, considerando che hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e l’influencer napoletana ha rimosso dal suo profilo tutte le foto insieme al centrocampista della Roma. Tra i due potrebbe trattarsi anche solo di un periodo di crisi, visto che la rottura non è stata confermata da parte della coppia. Ma sono in pochi a credere a una riappacificazione. La storia sentimentale di Zaniolo è del resto molto turbolenta, segnata dalla relazione con Sara Scaperrotta che lo renderà padre. Continua dopo la foto















Un bambino per il quale ha detto a chiare note che ci sarà: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente. E quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”. Continua dopo la foto















Una storia che aveva fatto discutere tanto che il calciatore a più riprese era stato costretto a intervenire: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo”. Ora a far discutere è la fine della storia tra l’ex velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra ed il surfista Nick Pescetto. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S ℰ L V Λ T I C Λ 🕊 (@giuliacalcaterra)



Giulia Calcaterra che non nomina mai Nick ma che spiega come questi “ultimi 10 giorni non ci sono stata perché ho affrontato situazioni emotive pesanti, adesso è tutto ok”. Poi ha aggiunto: “Gli ultimi 4 anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistita. Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita”.

