Stefano De Martino, il fidanzato della sorella Adelaide è il noto attore della tv

Stefano De Martino, avete mai visto la sorella Adelaide? Mora, classe 1995, di Torre Annunziata, molto popolare su Instagram dove vanta la bellezza di 118mila follower. Sorella minore del conduttore di Made in Sud, tra di loro 6 anni di differenza. Ultimo arrivato in famiglia, Davide. Il cuore di Adelaide? Super impegnato con un giovane attore che ha fatto il suo debutto nel 2005.

Zia giovane, premurosa e famosa, il piccolo Santiago è circondato da veri Vip in famiglia. Adelaide De Martino è sempre molto attiva sui social. Ex fidanzata di Yuri Salemme, ragazzo napoletano che ha esportato il piacere della cucina di casa a Milano con il suo tartareandfriends, Adelaide muove i primi passi tra le celebrità, anche per merito del fratello maggiore. Amica da sempre di Emma Marrone ma anche di Cecilia Rodriguez, Adelaide si fa apprezzare da tutti per la sua solarità.















L'aspirante fashion blogger di successo presenta a tutti il nuovo fidanzato e non fa in tempo a condividere le foto che è già l'ennesimo successo. E per un giovane e gettonatissima influencer non poteva che esserci al suo fianco un altrettanto giovane talento. Napoletano, classe 1989, Emanuele Vicorito ha saputo conquistare il cuore della bella mora. Nelle ultime ore le foto della passeggiata per negozi in centro non poteva che fare emergere tanta complicità tra i due.















Emanuele fa il suo debutto come attore nel 2005 in Ciro di Stefano Veneruso, del film collettivo All the Invisible Children. Ma il successo del giovane attore si è fatto attendere. Qualche anno dopo Vicorito prende parte al set di L'oro di Scampia di Marco Pontecorvo e interpreta O'pop nella prima stagione di Gomorra – La serie, recitando persino in Un posto al sole, La squadra, In viaggio con Adele di Alessandro Capitani, Il commissario Ricciardi.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

Le foto che li ritraggono insieme sono solo la conferma di quanto diffuso dal settimanale Oggi già da qualche tempo. Una relazione fresca e genuina che ormai non ha più motivo di essere nascosta ad occhi indiscreti: “Siete bellissimi”, scrivono tanti utenti. Ed effettivamente non si può che notare quanto feeling già esista tra di loro. E come si usual dire, se son rose fioriranno.

