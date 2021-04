Dopo l’uscita trionfale dal GF vip 5, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno potuto dare il via alla loro meravigliosa storia d’amore. Certo è, però, che il gossip qualcosa ha aggiunto al loro legame altrimenti un po’ insipido, e se non è sale, sarà sicuramente un pizzico di pepe. Le voci di amanti, e future partecipazioni a reality sono giunte a tutte le orecchie.

Abbiamo potuto vedere come Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò siano stati al centro di numerose chiacchiere nelle ultime settimane. Fra chi dubita del loro amore e chi ha smesso di parlare a Rosy (tipo Dayane Mello), i due amanti sono stati messi a pubblico giudizio più e più volte. Indubbiamente tra gli ex GF Vip 5 più seguiti della cronaca rosa. (Continua dopo le foto)















Da tanti giorni ormai sono parecchi gli utenti della rete che si chiedono se i due ex vipponi si decideranno a mettere alla prova il loro amore diventando i nuovi concorrenti del reality show Temptation Island. Anche se più volte i diretti interessati hanno negato che ciò sarebbe avvenuto, a rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato anche Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga nel corso di una diretta su Instagram nel suo talk “A casa mia”. (Continua dopo le foto)























La famosa giornalista e conduttrice, mentre era intenta ad intervistare Armanda Frassinetti, conosciuta per essere la madre di Tommaso Zorzi, ha detto: “Andrea e Rosalinda non faranno Temptation Island”. Anche Andrea Zenga nel corso di una recente diretta ha detto la propria su queste dicerie: “Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio“. (Continua dopo le foto)

Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, ha approfittato dell’occasione di un’intervista, per sottolineare il fatto che l’attrice Rosalinda Cannavò e suo figlio non parteciperanno a Temptation Island: “Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore”.

“C’è un’altra donna”. Andrea Zenga, brutte voci sulla storia con Rosalinda Cannavò. Ora fuori tutta la verità