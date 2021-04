Belen Rodriguez è tornata praticamente alla vita di tutti i giorni. Il momento super magico alle Maldive è terminato, infatti lei e la sua dolce metà Antonino Spinalbese hanno terminato la vacanza da sogno. In attesa dell’arrivo della secondogenita per lei e della prima figlia per il giovane, i piccioncini hanno voluto concedersi relax totale lontano dall’Italia. E hanno anche subito numerosi insulti e critiche per questa loro decisione, assunta ancora in piena pandemia da coronavirus.

Ma non è tutto perché sulla showgirl argentina sono esplode altre polemiche, legate ad un aspetto televisivo. Prima di viaggiare era stata infatti ospite del programma di Serena Rossi, 'Canzone Segreta'. Qui si era emozionata tantissimo e anche il pubblico aveva avuto lo stesso stato d'animo. Si è però scoperto che quella sua ospitata è stata pagata moltissimo. Infatti, avrebbe intascato un cachet da capogiro, anche se la cifra esatta non è trapelata nemmeno da fonti giornalistiche.















Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha postato numerose storie sul profilo Instagram e ha informato i fan di una situazione particolare. Sono infatti stati costretti a rispettare una regola importantissima per evitare la diffusione del Covid-19. Come ha fatto sapere la showgirl, mancano undici giorni ad un avvenimento che li farà tirare un sospiro di sollievo. No, non si tratta ovviamente della sua gravidanza, ma di un'altra condizione che si verificherà tra più di una settimana.















Belen Rodriguez ha quindi informato i suoi follower che stanno rispettando la quarantena obbligatoria, in vigore per coloro che tornano da viaggi esteri di questo tipo. Quindi, l'isolamento terminerà esattamente tra undici giorni. Nonostante abbia comunque staccato la spina e si sia divertita moltissimo, sembra che il viaggio alle Maldive sia stato effettuato anche per alcuni motivi lavorativi. Infatti, ha realizzato uno shooting fotografico per sponsorizzare i suoi costumi estivi.









A proposito del suo cachet record, è stato il settimanale ‘Oggi’ a fornire dettagli sulla sua apparizione alla ‘Canzone Segreta’: “A Viale Mazzini si dice che la showgirl per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato”. Anche la Rai ha preferito non fornire dettagli su questo, ma si sa di certo che per averla la Rossi ha fatto fare un grande sacrificio.

