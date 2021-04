Barbara D’Urso è una delle conduttrici più importanti e amate nella televisione italiana. Mediaset non riesce proprio a rinunciare alle sue trasmissioni, che permettono di ottenere degli ascolti molto notevoli. Eppure le critiche non mancano quotidianamente per il suo modo di fare che non è gradito proprio da tutti. Nell’appuntamento di mercoledì 21 aprile di ‘Pomeriggio Cinque’ si è materializzato un episodio particolare, che le ha causato inizialmente un grosso spavento.

Infatti, ha udito un vero e proprio boato in studio e ha subito lanciato la pubblicità per capirne di più. Una volta rientrata in studio, ha avvisato il pubblico che si era trattato solamente di alcuni tuoni, come confermato dagli autori del programma. Alcune ore fa invece è tornata attiva anche sui social network e si è immortalata in compagnia dei suoi fratelli, in una foto che ha immediatamente conquistato tutti. Una vera e propria dimostrazione di affetto da parte di Barbarella. (Continua dopo la foto)















Non è la prima volta ovviamente che Barbara D’Urso utilizzi i social network e soprattutto il suo profilo Instagram. Sono tante le immagini che ha postato nelle settimane e nei mesi scorsi. In alcune occasioni si è ripresa da sola, con il suo sorriso smagliante, mentre in passato ha anche dedicato delle istantanee agli amatissimi figli. Adesso invece si è immortalata insieme al suo adorato fratello Alessandro e alla sorella Daniela. Prima in una foto da giovanissimi, poi in una più recente. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo del post Barbara D’Urso ha scritto: “Carmelita ed i suoi fratelli…qualche anno fa così…ed oggi cosà… Amore puro”. E ha taggato i due fratelli. Tantissimi i commenti ricevuti dalla conduttrice televisiva: “Barbarella sempre bella, sia da giovane sia adesso”, “Complimenti, eri bella allora e anche oggi lo sei”, “Barbara sei bellissima e bravissima”, “Che bella foto di famiglia, per me questo è amore puro”, “Sei di una dolcezza infinita, una vera meraviglia”. (Continua dopo la foto)









Pare che Barbara D’Urso non abbia affatto buoni rapporti con il vincitore del ‘GF Vip’, Tommaso Zorzi. Nel corso di ‘Domenica Live’ ha evitato più volte di fare il nome di Tommaso Zorzi, facendo così intendere la presenza di rapporti non idilliaci con l’influencer. E lui ha replicato: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue”.

