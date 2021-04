Un amore scoppiato all’improvviso e altrettanto frettolosamente sul punto di spegnersi. Un amore nato tra le polemiche con il campione che aveva salutato la sua ex in attesa di un bambino. Un bambino per il quale ha detto a chiare note che ci sarà: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”.

“E quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”. Una storia che aveva fatto discutere tanto che il calciatore a più riprese era stato costretto a intervenire: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo”. Continua dopo la foto















A 21 anni, e dopo due operazioni alle ginocchia in un anno, vorrebbe pensare soltanto al campo: “Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte”. Continua dopo la foto















E ancora: “Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista”. Lui è il campione della Roma Nicolò Zaniolo. Dopo la storia con Sara Scaperrotta aveva iniziato una relazione con l’influencer Chiara Nasti. Continua dopo la foto











Ormai finita. O almeno così sembra, considerando che hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e l’influencer napoletana ha rimosso dal suo profilo tutte le foto insieme al centrocampista della Roma. Tra i due potrebbe trattarsi anche solo di un periodo di crisi, visto che la rottura non è stata confermata da parte della coppia.

