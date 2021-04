Valeria Marini è una naufraga ma nell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi 2021. La showgirl stellare partecipa infatti a Supervivientes e ha iniziato subito a far parlare di sé. Proprio nelle scorse ore il video di un suo gesto inaspettato dopo aver discusso con Lara Sajen. Un litigio culminato con un bacio in bocca alla cantante che ha lasciato tutti, pure lei, di stucco.

Valeria Marini è tornata single dopo la fine della sua relazione con Gianluigi Martino, che ora ha rilasciato un’intervista a nuovo. Ha raccontato di avere visto qualche video di Valeria a Supervivientes e ha confessato di trovarla appesantita rispetto al periodo in cui stavano insieme. “La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 kg”, ha detto al settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex ha svelato di averla vista sempre bellissima, ma non ha risparmiato un’ennesima frecciatina: “Forse era l’amore che me la faceva vedere così”. Per Martino, inoltre, la showgirl avrebbe deciso di partecipare alla versione spagnola dell’Isola perché in Italia la sua immagine sarebbe appannata a causa della truffa di cui è rimasta vittima la madre. Gianna Orrù è stata truffata per 335mila euro come mostrato anche in un servizio de Le Iene. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma tornando alla Marini a Supervivientes, il suo ex fidanzato ha commentato anche il presunto flirt con Gianmarco Onestini. Anche il fratello del più famoso Luca, ex tronista ed ex concorrente del GF Vip, è tra i naufraghi. Sono gli unici italiani nel cast e ancor prima che il reality iniziasse era uscito il rumor di un flirt tra Valeria e Gianmarco. (Continua a leggere dopo le foto)











Presunto flirt che ora è stato commentato anche da Gianluigi Martino. L’imprenditore ha fatto notare che la sua famosa ex compagna si è presa un bel due di picche dal fratello di Luca Onestini. Infine ha voluto dare un consiglio spassionato alla donna che un tempo amava, ovvero quello che dovrebbe smetterla di comportarsi da ragazzina perché rischia di cadere nel ridicolo.

“Ma non è giusto, fate qualcosa!”. Gemma Galgani, su Google è data per morta. Ecco cosa si è scoperto