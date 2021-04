Miriam Leone sa bene come stregare e stuzzicare le fantasie dei suoi fan. Dal palco di Miss Italia ai set cinematografici, in breve tempo la siciliana classe 1985 è riuscita a diventare una delle donne dello spettacolo più amate e seguite.

Miriam non è solo di una bellezza sconvolgente, con quello sguardo magnetico e il fisico perfetto, ma ha anche dimostrato di avere un grande talento, sia come attrice che come conduttrice. Su Instagram conta oltre un milione e trecentomila follower che, inevitabilmente, riempiono i suoi post di like e commenti estasiati. Pochi giorni fa tutti rapiti dalla foto vedo non vedo ad alto tasso erotico che la Leone ha condiviso sul suo account. Uno scatto in bianco e nero in cui lei spunta dietro il vetro della doccia appannato. (Continua a leggere dopo la foto)















È però ben visibile la silhouette dell’attrice che, seduta su uno sgabello, gioca a mostrarsi e nascondersi facendo letteralmente volare le fantasie dei fan. Ma non ha bisogno di tirare fuori le armi della seduzione Miriam, perché è pazzesca anche completamente struccata. Poco fa ha condiviso sul suo profilo una foto che la ritrae al naturale, senza trucco e senza filtri, e ha lasciato tutti senza fiato. (Continua a leggere dopo la foto)















Miriam Leone, 36 anni compiuti il 14 aprile, si immortala in primissimo piano, con la testa leggermente inclinata in posa romantica, gli occhi verdi resi ancora più brillanti dalla luce del sole, le sopracciglia folte sempre curatissime e i capelli raccolti senza tecnica. “Accussì… super natural #nomakeup #nofilter #loveistheanswer”, la didascalia del post che si è subito rivelato un trionfo. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)



Tra i tantissimi cuoricini piovuti sotto, anche quello di Pier Francesco Boschi, il fratello di Maria Elena, che non deve aver resistito di fronte a tanta bellezza. E poi commenti e complimenti a cascata: “Sei stupendamente bella!”, “Bedda”, “La più bella di Sicilia”, “Super… Tutto!”, “Sei la perfezione fatta donna” e, sarebbe impossibile riportarli tutti, anche “Il trucco non serve, bella sempre”.

