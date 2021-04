Da tempo Fedez appare con lo smalto sulle unghie. Lo sfoggiava anche sul palco di Sanremo 2021 e per l’occasione aveva scelto una non casuale nail art floreale. Il marito di Chiara Ferragni è anche diventato testimonial di Layla Cosmetics e come promesso è arrivato il fatidico giorno del lancio della sua nuova linea di semipermanenti.

Si sa che i Ferragnez sono amatissimi e seguitissimi e ogni loro mossa fa subito trend (basta pensare a tutti i prodotti firmati da Chiara andati subito esauriti nonostante il prezzo) ma forse questa volta nemmeno Fedez si immaginava tanto successo con i suoi smalti. Calcolate che appena due minuti dopo il lancio il sito è andato 'in crash' per i troppi accessi. Un numero incredibile, come fa sapere il rapper tra le Storie in cui si scusa e al contempo ringrazia i fan.















Il tutto è stato anticipato da un video, stile pubblicità anni Novanta girato dal suo amico Luis Sal, per promuovere la sua prima linea di smalti "Noon by Fedez", un progetto realizzato in collaborazione con Layla e per cui una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.















Il filmato è diventato subito virale e i commenti dei fan sono arrivati a valanga: "Non è possibile, sembra uno spot degli anni 90. Stupendo", "Sembra la pubblicità dello skifidol, mi sembra di guardare Italia1 negli anni 90. Bellissimo". Ma se già il post si è rivelato un successo, gli smalti sono andati a dir poco a ruba. Ma andiamo ai dettagli, prezzo compreso.









“Semipermanente NooN – si legge sul sito- Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%”. Quindi i prezzi: un singolo smalto costa 17,75 euro, mentre il kit completo 68,80 euro.

