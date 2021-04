Giulia Salemi sta vivendo una storia d’amore da sogno con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina ha ricevuto proprio nelle scorse ore una dedica bellissima da parte del suo fidanzato, che le sta dimostrando giorno dopo giorno che i suoi sentimenti sono fortissimi. Nella Casa più spiata d’Italia ha trascorso momenti indimenticabili e non può che essere ancora felice di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, visto ciò che è riuscita ad ottenere finora.

Ma adesso ha annunciato ai suoi fan una notizia che ha quasi dell’incredibile. L’influencer ha voluto condividere con i suoi seguaci di Instagram una news riguardante una problematica di salute. Non poteva certamente immaginarsi di scoprirlo solamente ora, invece è stato proprio così. A distanza di tempo dall’accaduto, l’ex di Francesco Monte ha ricevuto un’informazione inaspettata. Vediamo dunque cosa è successo alla bellissima Giulia e quando soprattutto è capitato l’episodio. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi, ai tempi del ‘GF Vip’, aveva partecipato ad un tuffo in piscina al fine di ottenere un premio. Durante il tuffo però aveva sentito un forte dolore al piede e al gomito. Immediatamente era stata curata e, dopo aver smesso di allenarsi alcune settimane, era ritornata a stare benissimo. Ma ora ha effettuato un controllo medico ed è uscito fuori che quella caduta non è stata proprio di poco conto. Infatti, ha scoperto di aver avuto un problema abbastanza serio all’alluce del piede. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi ha riferito di aver subito una frattura: “Ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede, legata alla caduta al GF Vip il 6 novembre”. Fortunatamente, non si è trattato di nulla di particolarmente grave. Dovrà adesso sottoporsi ad alcune cure, che dureranno precisamente un mese. Poi non dovrebbero esserci ulteriori problematiche. Ma sicuramente non si sarebbe mai aspettata di dover far fronte ad una situazione simile. (Continua dopo la foto)









Nella giornata del 20 aprile Giulia Salemi ha avuto l’opportunità di ricevere un bellissimo regalo da Pretelli. Nello scatto si vede una tazzina di caffè e un biglietto con su scritto: “Ti amo tanto! Buongiorno amore mio” e un cuore. In occasione della giornata del bacio la Salemi ha voluto festeggiare nel migliore dei modi questa simpatica ricorrenza e lo ha fatto con una vera e propria ‘carrellata’ di baci.

