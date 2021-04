“Su esplicita richiesta di William”. Harry, ora è tutto chiaro: un retroscena pesantissimo sul fratello

L’intervista del principe Harry e di Meghan Markle a Oprah Winfrey ha fatto deflagrare i rapporti con il principe William. L’accusa di razzismo alla famiglia reale ha dato una spallata fortissima al rapporto tra i due fratelli già da tempo incrinato. Meghan Markle non ha partecipato alle esequie del principe Filippo (il nonno di suo marito) ufficialmente perché incinta e il medico le ha sconsigliato il viaggio in aereo. Il principe è volato a Londra per l’ultimo saluto.

Il gelo che c’è tra i due fratelli è sotto gli occhi di tutti ed è stato reso ancora più plastico dal modo in cui hanno seguito il feretro del principe Filippo. Sulla stessa fila, ma separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Ed è proprio su questo particolare che si sono concentrati i tabloid britannici: il corteo funebre dietro la bara del principe Filippo è diretto dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio. (Continua dopo la foto)















William e Harry non camminano fianco a fianco. Secondo quanto riportano i tabloid sarebbe stato proprio William a chiedere di non camminare accanto ad Harry. Se fosse vero, allora, si aprirebbe un altro capitolo. I duchi rimangono divisi e non si vedono segni di pace all’orizzonte, come ha rivelato il Daily Mail. Tutt’altra realtà rispetto all’immagine dei fratelli vicini durante il funerale della principessa di Galles.(Continua dopo la foto)















Altro particolare che in molti hanno notato nel corso della cerimonia, la principessa Anna insieme al il principe Edoardo e sua moglie Sophie di Wessex hanno ignorato il principino ribelle. “L’unico che ha mostrato qualche simpatia verso Harry – svela una fonte del Mail on Sunday – è stato Andrea di York”. “Tutti gli altri reali, invece, “sono ancora molto turbati per le dichiarazioni dei Sussex a Oprah Winfrey. Pensano che Harry si sia comportato in maniera spaventosa, sono davvero risentiti con lui”, continuano i tabloid. (Continua dopo la foto)









Durante i funerali del principe Filippo William e Harry erano seduti uno di fronte all’altro, ma i loro sguardi non si sarebbero mai incrociati, mentre la regina era completamente raccolta in un lungo momento di silenzio e di dolore. Tuttavia il colpo di scena sarebbe arrivato alla fine delle esequie. I due fratelli – raccontano alcune fonti inglesi – si sono fermati a chiacchierare davanti alla cappella di San Giorgio. E lontano da telecamere e fotografi, papà Carlo ha parlato con loro diverse ore.

