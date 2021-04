“Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto”. E con una bellissima foto della nuova arrivata in famiglia che indossa una tutina rosa con un gattino al centro la conduttrice, che nello scatto le tiene teneramente la manina, annuncia la nascita della sua prima figlia: è nata Vera.

La neo mamma ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram, da dove in effetti mancava da qualche giorno. Ma con questo post il motivo di questa assenza è apparso subito chiaro: Vera è venuta al mondo il 16 aprile, regalando ai genitori una gioia indescrivibile. Poi, tra le Storie, Martina Panagia, conduttrice di X-Style e da poco mamma ha spiegato qualche dettaglio in più. (Continua a leggere dopo la foto)















A proposito del parto e di questi primi, frenetici giorni, la Panagia ha rivelato ai fan di Instagram che la piccola Vera è nata con un po’ di anticipo; “Voleva farsi conoscere a tutti i costi e noi siamo contenti”, ha detto ai suoi affezionati follower, che non hanno perso tempo per esprimere tutta la loro emozione e fare gli auguri alla coppia. Poi Martina ha ripreso a dispensare consigli raccontando la sua esperienza. (Continua a leggere dopo la foto)















Da quando è rimasta incinta, infatti, la conduttrice e influencer ha sfruttato il social per dedicarsi all’argomento-mamme realizzando un vero e proprio diario della sua gravidanza. Diario in cui ha espresso dubbi e perplessità, parlato dei momenti belli così come di quelli difficili e mostrato anche i cambiamenti del suo corpo, lanciando il messaggio che essere se stesse è la cosa più bella che ci sia. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Panagia (@martypan)



Il neo papà di Vera si chiama Gianluca, l’uomo che ha portato all’altare Martina Panagia a ottobre scorso. Anche in quell’occasione lei aveva condiviso con i follower la sua gioia con video e immagini del loro giorno speciale. “Sono stati giorni davvero emozionanti – aveva scritto in uno dei suoi post – è una data che ricorderò per sempre. In questo anno così difficile, l’amore ha comunque trovato il modo di vincere. Auguri a noi, ed auguri a tutte le coppie che, come noi, hanno pianto, rimandato, sudato, vinto. L’amore non si ferma”.

