Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, salta il matrimonio: “C’è di mezzo Belen”

Ignazio Moser sarà tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Già, il reality show condotto da Ilary Blasi si arricchisce di altri concorrenti e tra questi anche il figlio dell’ex ciclista e fidanzato di Cecilia Rodriguez. A proposito, secondo il settimanale Chi, Chechu non avrebbe reagito bene alla notizia di questa avventura della sua dolce metà perché molto gelosa.

Ma a quanto pare l’ostacolo della gelosia della compagna è stato superato e infatti lo sbarco all’Isola di Moser è previsto per lunedì 26 aprile. Da poco sono arrivate in Honduras l’ex campionessa di sci Isolde Kostner e la top model e attrice Beatrice Marchetti, già eliminata ma finita in un’altra spiaggia. Nella puntata del 22 aprile entreranno inoltre Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamente. (Continua a leggere dopo la foto)















Sembrerebbe invece saltata la presenza del modello Ludovico Vacchelli tra i naufraghi che si aggiungono in corsa a questa 15esima edizione del programma. In attesa di vedere Ignazio Moser in un altro reality dopo quello che fu galeotto per l’amore con Cecilia, ovvero il GF Vip, c’è un’altra notizia che sta circolando con insistenza: quella del tanto chiacchierato matrimonio con la piccola di casa Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)















La proposta di nozze era già arrivata alla fine del 2017, quando Cecilia ha affermato durante un evento e alla presenza di 3mila persone che Moser le aveva confermato di volerla portare all’altare. Ma i fiori d’arancio non sarebbero affatto imminenti e Novella2000 ha svelato il motivo per cui i due non si sposano a breve. Non matrimonio annullato, dunque, ma solo saltato per il momento. (Continua a leggere dopo le foto)











La rivista diretta da Roberto Alessi fa sapere che il matrimonio sarebbe saltato a causa della pandemia da Covid-19 e per via della gravidanza di Belen. La sorella più famosa delle Rodriguez aspetta infatti una figlia dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e il parto imminente “avrebbe scombinato un po’ i piani della coppia”, si legge. Il settimanale ha assicurato però che le mancate nozze non significano che ci siano dissapori tra loro. E infatti entrambi continuano a mostrarsi felici e innamorati come il primo giorno sui social.

