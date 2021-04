“Sto soffrendo”. Davide Donadei torna a farsi sentire dopo l’operazione. Come sta l’ex tronista

Davide Donadei, il messaggio mette in allarme i fan. A darne notizia, l’ex tronista in persona. I fan si preoccupano non appena apprendono dell’operazione a cui dovrà sottoporsi il volto noto di Uomini e Donne, che fortunatamente non sarà solo. Al suo fianco Chiara Rabbi. Ma le rassicurazioni non tardano ad arrivare dopo l’intervento avvenuto presso la struttura sanitaria di Pisa.

“Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendo come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento (sto a soffrì), ma per mia fortuna é andato tutto bene”, con queste parole post operazione, l’ex tronista informa i fan di avere ancora qualche fastidio, ma di stare meglio. Merito anche della sua fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto).















“Volevo ringraziarvi di cuore e anche se non vi potrò leggere per qualche giorno mi fa tanto piacere sentire così tanto affetto. Grazie di cuore da entrambi”. Tanti messaggi di affetto ricevuti nel giro di poche ore. L’ex tronista è stato da sempre molto amato dal pubblico italiano e dopo la scelta a Uomini e Donne, il tronista pugliese e la romana non si sono mai lasciati. (Continua a leggere dopo la foto).















Poco dopo la scelta di Davide, con Beatrice Buonocore in panchina, i due hanno deciso quasi subito di costruire una vita insieme, a cominciare dalla convivenza: “Sono state settimane intense: non ci siamo separati nemmeno un attimo. Procede alla grande e la nostra è una convivenza a tutti gli effetti […] Noi ci sentiamo già una famiglia. Le emozioni stanno crescendo e non abbiamo paura a confessarcele. Sento che tra di noi c’è un amore importante”, affermava l’ex tronista. (Continua a leggere dopo le foto).









E le cose non sembrano essere cambiate. Sarà proprio Chiara a informare i fan sulle condizioni di salute del fidanzato, che ora più che mai sembra davvero essere l’uomo della sua vita. Già al tempo della scelta, i dubbi scoppiavano come bolle di sapone: “Credo di aver trovato davvero la persona gusto e non perché voglia credere nelle favole […] Davide mi fa stare bene: mi sveglio tutte le mattine con le farfalle allo stomaco. Ho bisogno di lui. È un perfetto confidente, sa ascoltare e consigliarmi, ma è anche un fidanzato protettivo”.

