È considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Anzi, recentemente è stato premiato come “il calciatore più forte del secolo”. Ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, sia a livello di nazionale che di club. È anche un sex symbol, naturalmente. Ma, soprattutto, è un padre amorevole. Cristiano Ronaldo ha quattro figli, due maschi e due femmine, ma soltanto uno è il frutto dell’amore con Georgina Rodriguez.

Mentre in molti si interrogano su quale sarà il futuro del campione portoghese, a maggior ragione dopo il caos scatenato dalla nascita della Super Lega, lui al campo da gioco predilige… i giardinetti pubblici. Dal punto di vista sportivo non è il periodo più felice, né quello più semplice per CR7. A causa di un infortunio al flessore, il numero 7 bianconero ha infatti saltato la gara, persa, contro l’Atalanta. (Continua a leggere dopo la foto)















Se il pallone negli ultimi giorni non ha regalato le consuete gioie, lo stesso non può dirsi della sua vita familiare. Cristiano Ronaldo, infatti, ha deciso di trascorrere una giornata insieme alla compagni Georgina Rodriguez e ai suoi quattro figli. La stessa Georgina ha deciso di condividere con diversi scatti su Instagram questi momenti di spensieratezza e allegria che la famiglia ha trascorso in un parco pubblico a Torino. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono numerosi i tifosi della Juventus preoccupati all’idea di perdere il proprio fuoriclasse. Problemi di bilancio e un gioco non proprio spumeggiante fanno temere il peggio. Ma lui, ben consapevole di aver dato il massimo, come sempre, appare sereno e felice con le persone più care. Georgina, che ha conosciuto Cristiano Ronaldo quando lavorava in una boutique di Gucci, e poi i quattro figli: Cristiano Junior Ronaldo, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si divertono insieme ai figli sulle giostre. Sono sorridenti mentre scattano foto e giocano in mezzo al verde. Completo sportivo per il campione, tuta grigia e cappotto verde per la compagna. Sono momenti di grande allegria. Compresa una divertentissima gif, ossia un’immagine in movimento, con l’allegra famigliola sul girello: da non perdere!

“Ma che hai?”. Cristiano Ronaldo, l’ultima foto mette in ansia i tifosi: nuovo tampone nelle prossime ore. Le sue condizioni