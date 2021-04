Belen Rodriguez si sta godendo delle stupefacenti vacanze alle Maldive. E proprio per questo motivo è stata criticata e anche insultata dagli hater. Questo suo viaggio è stato fatto per rilassarsi totalmente e vivere un po’ di intimità con il suo Antonino Spinalbese. La showgirl sudamericana ha ormai raggiunto il settimo mese di gravidanza e quindi tra circa 60 giorni partorirà la sua secondogenita Luna Marie. Per la gioia anche del figlio Santiago, che avrà quindi una sorellina.

A proposito della futura nascitura, la bellissima argentina ha voluto dedicare un messaggio molto commovente che ha emozionato tutto il popolo del web. Basta vedere quanta gente abbia pubblicato un commento di risposta a questa immagine da sogno. Belen si è fatta scattare una fotografia proprio alle Maldive e più precisamente sotto una meravigliosa palma. Il suo sguardo è super rilassato e con le sue mani si tocca il suo pancione, ormai in grande evidenza. Vediamo cosa ha postato. (Continua dopo la foto)















Il desiderio di diventare nuovamente mamma cresce di giorno in giorno e non vede l’ora che possa concludersi questa sua dolce attesa. Tornando alla sua dedica per Luna Marie, ecco cosa ha scritto Belen Rodriguez nella didascalia che accompagna l’immagine paradisiaca: “Chiudo gli occhi e immagino il tuo viso, la mia immaginazione si scatena e ti amo ancora di più…”. Poi ha aggiunto gli hashtag #buongiornoatutti e #25settimanedite. Subito dopo la pioggia di messaggi dei fan. (Continua dopo la foto)















Oltre ad aver ricevuto migliaia di like, Belen Rodriguez ha avuto l’opportunità di leggere anche questi commenti: “Chiudo gli occhi e vorrei stare anch’io lì”, “Sarà bellissima come i suoi splendidi genitori”, “Sicuramente sarà una bellissima bambina”, “Che dolce Belen, mi fai emozionare”, “Sei davvero stupenda”. Poi c’è chi ha scritto ancora: “Luna sarà una bambola”, “Che meraviglia di foto, anche io immaginavo il viso di mio figlio ed è uscito proprio così”, “Sei uno spettacolo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare comunque che non si sposeranno più a stretto giro di posta. Stando alle indiscrezioni raccolte dal magazine ‘Nuovo’ sembra proprio che lei non abbia ancora ottenuto il divorzio da Stefano De Martino: “A guastare la festa della coppia è stato il classico terzo incomodo: Stefano De Martino. Difatti le pratiche per il divorzio non sono ancora concluse…”.

