“Beccata”. Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore di UeD. Il dettaglio non è sfuggito a nessuno

L’avventura a Uomini e Donne di Sophie Codegoni è finita con la scelta di Matteo Ranieri. La tronista aveva deciso di iniziare proprio con lui una storia lontano dalle telecamere e dagli studi televisivi. Tuttavia è durata poco: i due si sono lasciati. Attraverso una diretta Instagram, Sophie ha cercato di spiegare i motivi della fine della loro storia d’amore e ha smentito anche ogni rumor relativo a un tradimento. Evidentemente la storia non ha funzionato.

E se tornasse indietro Sophie rifarebbe la stessa scelta, ma “la nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire”. (Continua dopo la foto)















Dopo queste frasi, i più attenti utenti del web si sono accorti che Sophie Codegoni e un altro ex tronista, Gianluca De Matteis, hanno pubblicato dei contenuti sui social che hanno generato parecchio scalpore, al punto che qualcuno ha ipotizzato che tra loro possa essere in corso un flirt. E nelle ultime ore i follower di Instagram hanno notato un particolare che riguarda sempre Sophie Codegoni e un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè (è stato tentatore a Temptation Island). (Continua dopo la foto)















Scorrendo le Instagram Stories dei due ragazzi, come riporta Novella 2000, si nota che i due sembrano trovarsi nello stesso luogo e nello stesso momento. In particolare si possono vedere un video e una foto che sembrano essere fatti nello stesso luogo. Si tratta del Lago di Como: il video di Sophie Codegoni dal suo profilo Instagram e la foto di Luca Daffrè che lo dimostrano. (Continua dopo la foto)









Andando nel dettaglio – scrive Novella 2000 – si nota che la pianta e il terrazzo presenti nella foto di Luca Daffrè sembrerebbero gli stessi che appaiono alla fine del video di Sophie Codegoni. In più il panorama circostanze sembra proprio lo stesso, cioè quello del Lago di Como. Qualcuno ha iniziato ad ipotizzare che tra loro stesse nascendo qualcosa. In realtà, come specifica il magazine, Sophie Codegoni e Luca Daffrè sono due modelli e potrebbero trovarsi nello stesso luogo proprio per lavoro. Poi tra loro potrebbe nascere anche una nuova storia d’amore, ma in questo caso nulla è certo. Saranno loro a parlarne se lo vorranno, chiosa Novella 2000.

