Vladimir Luxuria è una delle opinioniste più apprezzate nel panorama televisivo italiano. Senza preferenze di alcun genere, lei è grande protagonista sia alla Rai che a Mediaset ed ha sempre messo in pratica una sua caratteristica fondamentale: la schiettezza. Infatti, quando deve dare il suo giudizio su un argomento non fa assolutamente giri di parole e arriva subito al punto. L’ex parlamentare italiana non si è fermata però al piccolo schermo, ma è voluta andare oltre questo aspetto.

Infatti, una bellissima notizia è stata comunicata in via ufficiale e tra qualche giorno potremo ammirare questa sua grande novità. Nonostante fosse rimasta un po' in sordina in quest'ultimo periodo, dietro le quinte ha continuato a lavorare alacremente per arrivare al raggiungimento di un obiettivo importante. I suoi fan, letta la notizia, hanno immediatamente commentato il tutto sui social network. E non sperano altro che arrivi una data in particolare per gustarsi Vladimir Luxuria.















Nella sua carriera professionale è stata anche concorrente de 'L'Isola dei Famosi', tra l'altro vinta dalla diretta interessata, ma ha anche preso parte al programma 'Tale e Quale Show'. Ora però ha voluto cimentarsi in un altro settore, che non è quello della televisione. Infatti, in questi mesi ha lavorato all'incisione di un brano musicale, che uscirà a brevissimo in tutta Italia. I suoi seguaci non vedono l'ora di ascoltare questa canzone, che si candida ad essere un tormentone.















Il prossimo 23 aprile potremo dunque ascoltare il suo brano inedito 'King Kong'. La voce sarà quindi di Vladimir Luxuria, mentre il testo è stato scritto da Gennaro Cosmo Parlato e Alessandro Graziani, i quali hanno anche curato la musica. La produzione è stata affidata alla 'Melody Records', grazie a Corrado Ferrante e Michelangelo Tagliante, mentre la distribuzione è opera di 'Believe Music International'. L'ultimo tassello è ora attendere l'uscita della canzone sulle piattaforme musicali.









Circa un mese fa Vladimir Luxuria si è scagliato contro Federico Fashion Style a ‘Live – Non è la D’Urso’: “È vergognoso! Semplicemente odioso, non è che fanno una regione bianca perché per una persona che non può cenare a Roma, va a cenare in Sardegna. Ci vuole rispetto per queste cose”. E lui ha replicato: “Ho lavorato tutta la giornata rispettando le regole, facendo il tampone”.

