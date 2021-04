Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ancora loro. Della storia tra il ballerino, che recentemente abbiamo visto come giudice ad Amici, e Francesca Tocca, anche lei ballerina, si sa praticamente tutto. I due si sono lasciati da diverso tempo. Ma, come spesso avviene quando una coppia colpisce l’immaginario collettivo, molti fan sognano la riappacificazione, il ritorno di fiamma, insomma, il finale da “e vissero felici e contenti”.

Anche perché da questo grande amore tra Raimondo e Francesca, il 23 ottobre 2013, è nata una bimba, Jasmine. E negli ultimi giorni è tutto un rincorrersi di voci, indiscrezioni, supposizioni. Eppure, solo qualche mese fa, il ballerino pubblicava la foto del matrimonio e confessava sui social: “Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel post, che risale a questa estate, Raimondo Todaro scriveva: “Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a @francescatocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia”. Oggi il ballerino, chiamato nuovamente da Maria De Filippi per giudicare una gara di ballo, torna a parlare della dolorosa separazione dalla moglie Francesca Tocca. (Continua a leggere dopo la foto)















Molti si sono chiesti se Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che lavora proprio ad Amici, si siano incontrati. Ma Raimondo era presente solo in collegamento. E sulle pagine di DiPiùTv il ballerino spiega: “All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo, perché abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare”. La partecipazione di Todaro ad Amici è stata vista come una specie di ‘tradimento’ nei confronti di Ballando con le Stelle da parte di alcuni spettatori. Ma la maggior parte ha trovato emozionante e positivo il contatto tra Raimondo e i ragazzi del talent show di Maria. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Qualcuno già sogna, infatti, che Raimondo Todaro possa tornare ancora ad Amici. Ma il ballerino raffredda i facili entusiasmi: “Non ho idea se mi chiameranno ancora”. In ogni caso l’ex di Ballando con le Stelle è un grande appassionato del programma di Canale 5, visto che piace molto anche a sua figlia. E le parole rilasciate nell’intervista lo dimostrano: “Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici”.

