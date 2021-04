“Mi ha comprato un anello di fidanzamento”. Ma a scriverlo non è la futura sposa ma lo sposo. Ovviamente famosi. Così, sotto a una serie di scatti che mostrano il prezioso gioiello e la giovanissima coppia tutta di bianco vestita, il cantante conferma le nozze. Perché già qualche settimana fa la proposta più classica era stata fatta. Classica, sì, ma anche in grande stile.

Il cantante aveva studiato tutto nei minimi dettagli e, come mostrato sui social, aveva organizzato quel momento romantico in un giardino tempestato di luci con petali rossi tutt’intorno, addobbato con le foto più belle della loro storia e con un cuore gigante composto da rose rosse su cui spiccavano le iniziali, “B + B”, realizzate con rose bianche. E, come da tradizione, non si era certo dimenticato dell’anello. (Continua a leggere dopo la foto)















Benjamin Mascolo, 27 anni, aveva donato all’attrice un anello con diamante a goccia centrale circondato da altre gemme più piccole incastonate in una fascia in oro bianco o platino. Ora, a distanza di alcune settimane, la “contro proposta” di Bella Thorne, 23, che per dichiarargli il suo amore ha pensato di comprargli un gioiello. Avrà lanciato una nuova moda? (Continua a leggere dopo la foto)















L’anello in questione è d’oro, tempestato di diamanti e lo si vede chiaramente in una in cui Benjamin lo indossa al dito. Tra le foto, anche una in cui è Bella a stare in ginocchio e a baciare l’anello del compagno, come se avesse anche lei a sua volta rifatto la proposta al suo compagno. Il tutto, come detto, è stato documentato naturalmente su Instagram, dove i due si immortalano a Beverly Hills, in California, entrambi vestiti di bianco. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)



Non si sa ancora molto sulle nozze. L’ex star di Disney Channel ha assicurato a Variety di non avere le idee molto chiare sull’allestimento, ma una certezza c’è: ci saranno due cerimonie, una in Italia e una negli Usa. I due stanno insieme dal 2019. Dopo l’incontro al Coachella Festival non si sono più lasciati e a marzo scorso hanno ufficialmente annunciato il loro fidanzamento.

“Si sono lasciati e il motivo è questo”. Can Yaman e Diletta Leotta, fuori la verità: “È stata lei”