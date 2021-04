Se ne sono dette di cotte e di crude, ma Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati. E questo è un dato di fatto, la conferma arriva da un pezzo grosso dei media che ha approfondito quello che è Il Gossip degli ultimi giorni. Una coppia nata da pochissimo, su cui tutti riponevano aspettative massime, perché parliamone: Diletta e Can sono bellissimi!Can Yaman intanto è già tornato in Turchia.

E una volta giunto in loco ha scelto di disattivare tutti quanti i suoi profili social. Mentre ci auguriamo tutti che a breve possa ritornare su questi schermi (del nostro cellulare), noi proviamo a far chiarezza dulla fine della sua storia con Diletta Leotta. Primo campanello d’allarme: lei non indossa più il loro anello di fidanzamento, ma sui social sembra gioiosa come sempre. (Continua dopo le foto)















Quella solo fino a poco fa era solo una ipotesi, ora sembra essere stata confermata da Santo Pirrotta durante la puntata di Ogni Mattina su TV8 condotto da Adriana Volpe. La conferma della loro rottura decisiva è di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il giornalista ha motivato la loro rottura con un’assenza di scintilla, ma solo da una parte. Infatti pare sia stata la Leotta ad apporre la parola fine: non è andata oltre all’attrazione fisica. (Continua dopo le foto)























Andando a scandagliare, a mettere la parola fine è stata quindi Diletta Leotta. “Niente lieto fine a quanto pare”, si legge. Secondo le fonti di Novella 2000, la conduttrice di DAZN non sarebbe riuscita ad andare oltre “il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia”. Poi negli ultimi giorni il paparazzo Maurizio Sorge aveva tirato in ballo una presunta gelosia da parte di Can Yaman nei confronti di Diletta Leotta. Ecco perché. (Continua dopo le foto)

Il motivo della gelosia dell’attore turco, sarebbe da imputare a delle foto sexy che Diletta Leotta ogni tanto posta sul proprio profilo Instagram. Fra qualche tempo, Can Yaman inizierà a girare le scene di Sandokan, assieme a due big del cinema italiano, Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

